İstanbul'da Suç Operasyonu: 40 Gözaltı

20.02.2026 09:35
İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı, işlemler sürüyor.

İstanbul merkezli 5 ilde suç örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin çökertilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 55 eyleme karıştıkları belirlenen zanlılara yönelik İstihbarat, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat şubeleri ekiplerinin desteğiyle İstanbul merkezli Adana, Kocaeli, Sivas ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda gözaltına alınan 40 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

