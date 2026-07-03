İstanbul'da Suç Oranları Düşüyor

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da 5 senedir aydınlatılamayan tek bir cinayetin olmadığını, kişilere ve mala karşı işlenen diğer suçlarda da faillerin bulunma oranlarının her geçen gün arttığını belirterek, "Suçların tekrarı önleniyor. Bütün bu başarıların arkasında araç sayımızın, polis ve jandarma personelimizin artmasının, teknolojinin, kameraların ve istihbaratın bütün imkanlarını en üst düzeyde kullanmamızın büyük payı var." dedi.

Vali Gül, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) gerçekleştirilen emniyet verileri değerlendirme toplantısında, İstanbul'un ilk 6 ayına ilişkin güncel emniyet verilerini, 2025 yılının aynı dönemiyle karşılaştırmalı olarak açıkladı.

İstanbul'un yerleşik nüfusu ve turizm potansiyeliyle dünyada nüfus hareketliliğinin yoğun olduğu en güvenli şehirlerden biri olduğunu kaydeden Gül, kentin huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeden çalıştıklarını söyledi.

Vali Gül, 2026 yılının ilk 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre terör örgütlerine yapılan operasyonların yüzde 51 arttığını, 2 bin 954 kişinin yakalandığını, 619 kişinin tutuklandığını, 434 kişiye adli kontrol tedbirinin uygulandığını bildirdi.

Bu yılın ilk 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine oranla kişilere karşı işlenen suçlar ile mal varlığına karşı işlenen suçlarda düşüşün devam ettiğini belirten Gül, "Bunların kırılımına baktığımızda 2026 yılının ilk 6 ayında bir önceki yıla göre otodan hırsızlığın yüzde 39, kapkaçın yüzde 44, yankesiciliğin yüzde 26, oto hırsızlığının yüzde 49 oranında azaldığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Gül, "İstanbul'da son 5 senedir aydınlatılamayan tek bir cinayet yok. Kişilere ve mala karşı işlenen diğer suçlarda da faillerin bulunma oranları her geçen gün artıyor. Dolayısıyla suçların tekrarı önleniyor. Bütün bu başarıların arkasında araç sayımızın, polis ve jandarma personelimizin artmasının, teknolojinin, kameraların ve istihbaratın bütün imkanlarını en üst düzeyde kullanmamızın büyük payı var." değerlendirmesini yaptı.

Ruhsatsız silahlanmayı sadece basit bir kural ihlali olarak görmediklerinin altını çizen Gül, "Bu anlayışla yaptığımız çalışmalar neticesinde yılbaşından bu yana 8 bin 8 ruhsatsız silah ele geçirildi, 6 bin 725 kişi yakalandı. Geçen yılın aynı dönemine göre rakamların düşmesinin nedeni şu, ruhsatsız silah taşımanın basit bir kabahat olmaktan çıkarılıp hapis cezası olan bir suç kapsamına alınması bu konuda asıl kırılma noktası oldu. 'Yakalanırsam bir şey olmaz.' düşüncesi geride kaldı." diye konuştu.

Gül, kayıt dışı günübirlik kiralanan konutları şehrin huzurunu ve güvenliğini doğrudan tehdit eden bir risk alanı olarak gördüklerini, bu konuda yapılan denetimlerde ilk 6 ayda 309 konuta 53 buçuk milyon lira cezai işlem uygulandığını belirtti.

Organize suç örgütlerine ilişkin verileri paylaşan Gül, "Yurt içinde ve yurt dışında devletimizin, bakanlığımızın kararlı mücadelesi sayesinde bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı döneminde operasyon sayımız arttı. 84 çete çökertildi, 2 bin 135 şahıs yakalandı, 1356 şahıs tutuklandı. Yaklaşık 58 milyar lira değerinde mal varlığına el konuldu. Suç çetelerinin eleman devşirme ve propaganda aracı olarak kullandığı 1829 sosyal medya hesabı kapatıldı. Kurşunlama olayları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 oranında düştü. Suç örgütlerine, onları besleyen karanlık yapılara göz açtırmayacağız. Milletimizin huzurunu bozmalarına müsaade etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

1 milyon 700 bin litre kaçak akaryakıt yakalandı

Vali Gül, organize suç ve terör yapılarının kaçakçılıktan beslendiğine vurgu yaparak, kaçakçılık alanında geçen yılın aynı dönemine göre artan operasyonlar neticesinde yakalanan sayısının yüzde 9, tutuklu sayısının yüzde 117 arttığını, ele geçirilen kaçak ürünlerle engellenen vergi kaybının bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 2 katına çıktığını, kaçak akaryakıtta yakalanan miktarın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artışla yaklaşık 1 milyon 700 bin litre olduğunu söyledi.

Uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele konusunda çok boyutlu çalışmalar yaptıklarını bildiren Gül, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesiyle anneleri bilinçlendirmeye devam ettiklerini anlattı.

Kentteki trafik sorununa ve kaza oranlarına değinen Gül, şunları kaydetti:

"Şehrimizin her noktasında denetimlerimize aralıksız devam ediyoruz. Denetim sayımızın geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl yüzde 4 artışla 9 milyon 800 bine yaklaşmasına rağmen maalesef ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısı ile can kaybımızın yükseldiğini görüyoruz ve bu kazaların yüzde 63'ünün motosiklet ve motorlu bisikletten kaynaklandığını görüyoruz. Denetimleri ceza yazmak için yapmıyoruz. En büyük amacımız vatandaşlarımızın güvenli ulaşımı, hiç kimsenin canının ve malının zarar görmemesi. Evlatlarımızı taşıyan okul servislerine denetimlerimiz bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31, ticari taksilere yüzde 57, usulsüz çakar kullananlara yüzde 5 oranında arttı. Diğer taraftan işlem sayıları düştü. Bu bize, sahadaki çalışmalarımızın etkisini gösteriyor."

Vali Gül, düzensiz göçle mücadele noktasında insan onurunu esas alan, kamu düzeni ve güvenliğini önceleyen, vicdan ve hukuk dengesini gözeten bir anlayışla hareket ettiklerini ifade ederek, "Mücadelemizde işimizi kolaylaştıran Mobil Göç Noktaları'yla yaptığımız kimlik denetimleri, geçen yılın aynı dönemine göre bu yılın ilk 6 ayında yüzde 4 artışla 650 bine yaklaştı. Bu konuda insanı merkez alan yaklaşımımız neticesinde, dikkat ederseniz, göç artık şehrimizde bir kriz başlığı olmaktan çıktı." dedi.

"Ormanlarımızı havadan ve karadan 7/24 kontrol ediyoruz"

Yaz mevsimi tedbirlerini de açıklayan Gül, "Orman yangını riskini en aza indirebilmek, içimizi yakacak manzaralarla karşılaşmamak için 8 Haziran'dan 15 Ekim'e kadar bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişleri yasakladık. Ayrıca havai fişek ile benzeri patlayıcı, yangın çıkarıcı, yanıcı eğlence araçlarının satılmasını, kullanılmasını 16 Temmuz-28 Ekim tarihleri arasında yasakladık. Ormanlarımızı havadan ve karadan 7/24 kontrol ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Sahil ve plajların güvenliğini sağlamak, boğulma vakalarını engellemek için 179 ekip ve 1025 personelle denetim ve kontrollere devam ettiklerini belirten Gül, yangın riskinin yüksek olduğu bu dönemde ormanlık alanlarda keyfi davranılmaması ve tedbirin elden bırakmaması, güvenli alanlarda ve cankurtaranın olduğu plajlarda denize girilmesi uyarısında bulundu.

Açıklamada Vali Gül'e, Vali Yardımcısı Nail Anlar, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel eşlik etti.