İstanbul'da Suç Örgütü Davasında 56. Duruşma Tamamlandı - Son Dakika
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İstanbul'da Suç Örgütü Davasında 56. Duruşma Tamamlandı

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İki yüz sanığın yargılandığı davanın 56. duruşmasında sanıklar beraat talep etti, duruşma ertelendi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 56. duruşması tamamlandı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, bir kısım sanıklar ve avukatları esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulundu.

Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuksuz sanık Ahmet Özer, beyanında, toplanan lehe delillerin göz önüne alınarak beraat kararı verilmesini istedi.

Esas hakkındaki mütalaada haklarında beraat kararı istenilen bir kısım sanıklar ve avukatları da savcılığın mütalaası doğrultusunda karar verilmesini talep etti.

Haklarında ceza istenilen bir kısım tutuksuz sanıklar da iddia edilen suçları işlemediklerini, herhangi bir örgüte üye olmadıklarını savunarak beraatlerini istedi.

Söz verilen bir kısım sanık avukatları ise müvekkillerine isnat edilen suçlamaların ve eylemlerin soyut iddialara dayandığını söyleyerek, müvekkillerinin iddia edilen suçları işlemediklerini savundu.

Müvekkillerinin herhangi bir hiyerarşik yapıya dahil olmadığını ifade eden avukatlar, ortada bir suç örgütü olmadığını, müvekkillerinin de bir suç örgütüne üye olmadıklarını öne sürdü.

Avukatlar, dosyada yer alan delillerin cezalandırma için yeterli ve inandırıcı bir husus olmadığını iddia ederek, müvekkilleri hakkındaki lehe hususların göz önüne alınarak haklarında beraat kararı verilmesini istedi.

Beyanların alınmasının ardından mahkeme, haklarında yapılan sözlü ihtarlara rağmen duruşmaya katılmayan tutuksuz sanıklar hakkında yakalama emri düzenlenmesine karar verdi.

Duruşma, 27 Temmuz Pazartesi gününe ertelendi.

Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Suç Örgütü Davasında 56. Duruşma Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Suç Örgütü Davasında 56. Duruşma Tamamlandı - Son Dakika
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