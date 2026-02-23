İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon: 20 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon: 20 Tutuklama

İstanbul\'da Suç Örgütüne Operasyon: 20 Tutuklama
23.02.2026 23:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 41 şüpheliden 20'si tutuklandı, 20'si adli kontrolle serbest.

İstanbul merkezli 5 ilde suç örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 41 şüpheliden 20'si tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince, "kasten öldürme", "kasten yaralama", "iş yeri kurşunlama", "yağma", "tehdit" ve "haraç" suçları başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleşen 55 eylemle ilgili suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 41 şüphelinin İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

20 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifadeleri alınan şüphelilerden 20'si tutuklanmaları, 20'si ise adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İfade işlemlerinin ardından bir şüpheli ise serbest bırakıldı. Hakimlik, 20 şüphelinin tutuklanmasına, 20 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, suç örgütlerinin çökertilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütmüştü.

Bu kapsamda 55 eyleme karıştıkları belirlenen zanlılara yönelik İstihbarat, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat şubeleri ekiplerinin desteğiyle, İstanbul merkezli Adana, Kocaeli, Sivas ve Sakarya'da 20 Şubat'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 41 şüpheli yakalanmıştı.

Operasyonlarda ayrıca 1 kilo 132 gram taş kokain diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Ekiplerin, söz konusu suç örgütüne yönelik 5. dalga operasyonunda yakalanan şüphelilerden 7'sinin kadın, 3'ünün ise 18 yaşından küçük olduğu belirlenmişti.

Ayrıca yurt dışından talimatla yönetilen örgütün elebaşlarından birinin Fransa'da yakalanarak cezaevine konulduğu, diğer 3 elebaşının ise kırmızı bültenle arandığı belirtilmişti.

Örgütün sanal ağlar kullanarak 18 yaşından küçük çocuklara güç ve para vadedip suça sürüklediği, ancak eylem sonrasında para vermediği anlaşılmıştı.

Öte yandan, 30 Aralık 2025'te yönetmen Seren Yüce'nin Şişli'deki evinde silahla ateş edilerek yaralandığı saldırının da bu suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Operasyon, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon: 20 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Kahramanmaraş’ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

00:19
İçişleri Bakanlığı’nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında
İçişleri Bakanlığı'nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında
23:39
Tedesco, Ederson’un sahalardan uzak kalacağı süreyi açıkladı
Tedesco, Ederson'un sahalardan uzak kalacağı süreyi açıkladı
22:19
Eşini oyuncu Dolunay Soysert ile aldattığı iddia edilen Konda’nın sahibine 50 milyon TL tazminat talebi
Eşini oyuncu Dolunay Soysert ile aldattığı iddia edilen Konda'nın sahibine 50 milyon TL tazminat talebi
22:10
Kadıköy’de inanılmaz son 905’te öne geçen Fenerbahçe, 9011’de yıkıldı
Kadıköy'de inanılmaz son! 90+5'te öne geçen Fenerbahçe, 90+11'de yıkıldı
21:56
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü Meksika’daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü! Meksika'daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor
21:19
Cüneyt Özdemir, Meksika’da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 01:06:58. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon: 20 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.