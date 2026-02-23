İstanbul\'da Suç Örgütüne Operasyon: 20 Tutuklama

İfade işlemlerinin ardından bir şüpheli ise serbest bırakıldı. Hakimlik, 20 şüphelinin tutuklanmasına, 20 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi.

Savcılıktaki ifadeleri alınan şüphelilerden 20'si tutuklanmaları, 20'si ise adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince, "kasten öldürme", "kasten yaralama", "iş yeri kurşunlama", "yağma", "tehdit" ve "haraç" suçları başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleşen 55 eylemle ilgili suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 41 şüphelinin İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, suç örgütlerinin çökertilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütmüştü.

Bu kapsamda 55 eyleme karıştıkları belirlenen zanlılara yönelik İstihbarat, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat şubeleri ekiplerinin desteğiyle, İstanbul merkezli Adana, Kocaeli, Sivas ve Sakarya'da 20 Şubat'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 41 şüpheli yakalanmıştı.

Operasyonlarda ayrıca 1 kilo 132 gram taş kokain diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Ekiplerin, söz konusu suç örgütüne yönelik 5. dalga operasyonunda yakalanan şüphelilerden 7'sinin kadın, 3'ünün ise 18 yaşından küçük olduğu belirlenmişti.

Ayrıca yurt dışından talimatla yönetilen örgütün elebaşlarından birinin Fransa'da yakalanarak cezaevine konulduğu, diğer 3 elebaşının ise kırmızı bültenle arandığı belirtilmişti.

Örgütün sanal ağlar kullanarak 18 yaşından küçük çocuklara güç ve para vadedip suça sürüklediği, ancak eylem sonrasında para vermediği anlaşılmıştı.

Öte yandan, 30 Aralık 2025'te yönetmen Seren Yüce'nin Şişli'deki evinde silahla ateş edilerek yaralandığı saldırının da bu suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilmişti.