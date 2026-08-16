İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon: 6 Tutuklama - Son Dakika
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İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon: 6 Tutuklama

İstanbul\'da Suç Örgütüne Operasyon: 6 Tutuklama
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Kadıköy'de silahlı saldırı hazırlığında olan 6 şüpheli yakalandı, elebaşı M.B. tutuklandı.

İSTANBUL'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, Kadıköy'de bir iş yerine silahlı saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 şüpheli yakalandı. Örgütün elebaşı olduğu belirtilen ve hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. (35) ile 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'suç örgütü kurma, yönetme ve örgüte üye olma' suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, Küçükçekmece Sultanmurat Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta bulunan E.C. (24), S.Ç. (24), B.U. (19), M.Ş. (28) ve Y.B. (23) yakalandı. Y.B.'nin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, şarjör ve 11 fişek ele geçirildi. Çalışmalarını sürdüren ekipler, şüphelilerin Kadıköy'de bir iş yerine yönelik silahlı saldırı hazırlığında olduğunu belirledi. Saldırı talimatını verdiği tespit edilen ve hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B.'nin Esenyurt'ta saklandığı belirlendi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi. M.B. yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucunda şüphelilerin organize suç örgütü şeklinde hareket ettiği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet', 'kasten öldürme', 'suç örgütü kurma' ve 'suç örgütüne üye olma' suçlarından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon: 6 Tutuklama - Son Dakika

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