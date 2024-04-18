Taksici cinayeti şüphelisi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

GAYE ŞEYMA CAN
60 yaşındaki taksici Yaşar Yanıkyürek'i öldüren yabancı uyruklu şüpheli "canavarca hisle kasten öldürme' ve 'yağma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Taksici Yaşar Yanıkyürek dün 17.00 sıralarında aracına Taksim'den yolcu olarak binen bir kişi tarafından Sarıyer Tarabya'da bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli gözaltına alındı, emniyetteki işlemlerinin arından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. İranlı olduğu öğrenilen şüpheli, savcılığa verdiği ifadenin ardından 'canavarca hisle kasten öldürme' ve 'yağma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem Amasya'da da hissedildi. Depremden dakikalar sonra Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Gemibükü köyünde bir ahırda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek bitişikteki samanlığa sıçradı. Yangına müdahale eden ekiplerin söndürme çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, U dönüşü yapmak isteyen bir otomobile motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü olan genç yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki Muhsin Yazıcıoğlu Cami'nin dışında bulunan mermer bloklarda hasar meydana geldi. Şarkışla Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, depremin ilçede hissedildiği ancak herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi. Cami yapısında herhangi bir hasar oluşmadığı ve depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinin iletilmesi gerektiği ifade edildi.
Tokat'ta meydana gelen depremden kaçarken yaralanan yaşlı kadın, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde, Nazile Yeşilkaya ocakta madımak yemeği yaparken üstüne betondan tuğlalar düştüğünü ve bayıldığını ifade etti.
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