Taksici cinayeti şüphelisi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi - Son Dakika
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Taksici cinayeti şüphelisi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

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60 yaşındaki taksici Yaşar Yanıkyürek'i öldüren yabancı uyruklu şüpheli, 'canavarca hisle kasten öldürme' ve 'yağma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüpheli, İranlı olduğu öğrenildi.

18.04.2024 17:20
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GAYE ŞEYMA CAN

60 yaşındaki taksici Yaşar Yanıkyürek'i öldüren yabancı uyruklu şüpheli  "canavarca hisle kasten öldürme' ve 'yağma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Taksici Yaşar Yanıkyürek dün 17.00 sıralarında aracına Taksim'den yolcu olarak binen bir kişi tarafından Sarıyer Tarabya'da bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli gözaltına alındı, emniyetteki işlemlerinin arından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. İranlı olduğu öğrenilen şüpheli, savcılığa verdiği ifadenin ardından 'canavarca hisle kasten öldürme' ve 'yağma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Taksici cinayeti şüphelisi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Kaynak: ANKA

İstanbul, Tarabya, Sarıyer, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taksici cinayeti şüphelisi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi - Son Dakika

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