Taksici cinayeti şüphelisi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Tokat'ta meydana gelen depremde Muhsin Yazıcıoğlu Cami'nin dışında hasar oluştu

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki Muhsin Yazıcıoğlu Cami'nin dışında bulunan mermer bloklarda hasar meydana geldi. Şarkışla Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, depremin ilçede hissedildiği ancak herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi. Cami yapısında herhangi bir hasar oluşmadığı ve depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinin iletilmesi gerektiği ifade edildi.