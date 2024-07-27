İstanbul'da Taksiciler Zam Sonrası Taksimetreleri Güncelliyor - Son Dakika
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İstanbul'da Taksiciler Zam Sonrası Taksimetreleri Güncelliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla yapılan ücret zammının ardından taksiciler, istasyonlarda taksimetre cihazlarını güncellemeye başladı. UKOME'nin aldığı kararla birlikte taksimetre açılış ücreti, sarı taksi mesafe ücreti, sarı taksi zaman tarifesi ücreti ve sarı taksi indi-bindi ücreti artırıldı. Taksiciler, yeni tarife için taksimetre ayar istasyonlarına giderek cihazlarını güncelledi. İstasyonlarda yoğunluk yaşanırken, güncelleme işlemi için 3 bin 950 lira alındığı belirtildi.

27.07.2024 16:21
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla ücretlere yapılan zammın ardından harekete geçen taksiciler, istasyonlarda taksimetre cihazlarını güncelletmeye başladı.

UKOME toplantısında alınan kararla, taksimetre açılış ücretinin yüzde 22,19 zamla 24,55 liradan 30 liraya, sarı taksi mesafe ücretinin kilometre başına 17,61 liradan 20 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücretinin saatlik 195,63 liradan 235 liraya, sarı taksi indi-bindi ücretinin ise 90 liradan 100 liraya çıkmasının ardından taksiciler, cihaz güncelleme için kentte belirlenen istasyonlara gitti.

Alınan karara göre, 28 Temmuz'u 29'una bağlayan gece uygulamaya geçecek yeni tarife için taksimetre ayar istasyonlarına gelen şoförler, cihazlarını güncelletti.

Bağcılar'daki istasyonda çalışan Evren Keskin, taksicilerin istasyon önünde sıraya girdiğini söyledi.

Taksimetre cihazlarını söküp güncelleme işlemi yaptıklarını dile getiren Keskin, "İşlem ortalama 20 dakika sürüyor. Bugün ve yarın için yoğunluk bekliyoruz. Burası pazartesi saat 24.00'e kadar açık olacak. Dün akşam saat 17.00'de işlemler başladı." dedi.

Keskin, kent genelinde biri çevrim içi toplam 5 taksimetre ayar istasyonu bulunduğunu, bunlardan birinin Anadolu Yakası'nda olduğunu ifade etti.

Taksi şoförü Ogün Açıkalın ise çok sıra beklemeden işlemini tamamladığını anlattı.

Geçen senelerde bu seferkinden daha çok sıra beklediğine dikkati çeken Açıkalın, "Taksiler, asgari ücrete göre kıyaslarsanız pahalı ama ekonomik şartlara göre kıyaslarsanız da çok ucuz. Bu işi doğru düzgün yaparsan kazanıyorsun." diye konuştu.

Cihaz güncellemesi için istasyona gelen Yasin Ertürk de zam yapılan taksi ücretlerinin düşük kaldığını ifade etti.

Öte yandan, taksimetre istasyonlarında güncelleme için 3 bin 950 lira alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Taksiciler Zam Sonrası Taksimetreleri Güncelliyor - Son Dakika

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