İstanbul\'da taksiciyi öldüren İranlıya ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezası

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(İSTANBUL) - İstanbul Sarıyer'de aracına bindiği taksici Yaşar Yanıkyürek'i bıçaklayarak öldüren ve yol kenarına atıp taksiyle kaçan İran uyruklu Yoosef Bagherian Gharehtapeh "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve silahla yağma suçundan ise 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tarabya Mahallesi'nde, 60 yaşındaki taksici Yaşar Yanıkyürek'i öldüren yabancı uyruklu kişi, İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Sanık Yoosef Bagherian Gharehtapeh duruşmaya, bağlı bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile katıldı. Gharehtapeh, olay gününü hatırlamadığını, bir diyeceğinin olmadığını söyledi.

Ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıl hapis cezası

Mahkeme heyeti sanık hakkında "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, silahla yağma suçundan ise 13 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanık hakkında takdir indirimi uygulanmadı.