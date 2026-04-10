İstanbul'da Çınar Budaması Tartışma Yarattı

İstanbul'da tarihi çınar ağaçlarına yönelik budama çalışmaları, ürkütücü görüntüler oluşturarak tartışmaya neden oldu. Asırlık çınarlar, hastalık iddiasıyla budandı; İBB, bu uygulamanın tedavisi olmayan çınar kanserine karşı bilimsel bir karantina önlemi olduğunu savunurken, İstanbul Çevre Konseyi yöntemin hatalı ve riskli olduğunu, müdahalelerin abartıldığını ileri sürdü.

Özellikle Bahçeköy'deki 'çınarlı yol'da ağaçların gövde seviyesine kadar budanması, vatandaşlar arasında endişe yarattı. Çınarların Osmanlı'dan günümüze uzanan doğal miras olduğu vurgulanırken, budamaların estetik ve ekolojik zarar verdiği belirtildi. Genç ve sağlıklı ağaçların da budanması tepki çekti; Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, budamaların bilinçsizce yapıldığını ve asırlık mirasın yanlış uygulamalarla zarar gördüğünü söyledi.

İBB ise 2022 raporunda, ağaç kesimlerinin teknik zorunluluklarla, uzman kararları ve izinler doğrultusunda gerçekleştirildiğini, hastalıklı ağaçların imha edilmesi gerektiğini vurguladı. Ancak, İstanbul'un farklı noktalarında çınarların tamamen kesilmesi tartışmaları alevlendirdi.