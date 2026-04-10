İstanbul'da Çınar Budaması Tartışma Yarattı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da Çınar Budaması Tartışma Yarattı

10.04.2026 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da yapılan çınar ağaçlarına yönelik budama çalışmaları, hastalık iddiaları ve estetik kaygılarla tartışma yarattı. İBB, müdahalelerin bilimsel bir önlem olduğunu savunurken, çevre örgütleri uygulamanın hatalı olduğunu belirtiyor.

İstanbul'da tarihi çınar ağaçlarına yönelik budama çalışmaları, ürkütücü görüntüler oluşturarak tartışmaya neden oldu. Asırlık çınarlar, hastalık iddiasıyla budandı; İBB, bu uygulamanın tedavisi olmayan çınar kanserine karşı bilimsel bir karantina önlemi olduğunu savunurken, İstanbul Çevre Konseyi yöntemin hatalı ve riskli olduğunu, müdahalelerin abartıldığını ileri sürdü.

Özellikle Bahçeköy'deki 'çınarlı yol'da ağaçların gövde seviyesine kadar budanması, vatandaşlar arasında endişe yarattı. Çınarların Osmanlı'dan günümüze uzanan doğal miras olduğu vurgulanırken, budamaların estetik ve ekolojik zarar verdiği belirtildi. Genç ve sağlıklı ağaçların da budanması tepki çekti; Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, budamaların bilinçsizce yapıldığını ve asırlık mirasın yanlış uygulamalarla zarar gördüğünü söyledi.

İBB ise 2022 raporunda, ağaç kesimlerinin teknik zorunluluklarla, uzman kararları ve izinler doğrultusunda gerçekleştirildiğini, hastalıklı ağaçların imha edilmesi gerektiğini vurguladı. Ancak, İstanbul'un farklı noktalarında çınarların tamamen kesilmesi tartışmaları alevlendirdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 13:43:05. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.