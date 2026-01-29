Silivri Alipaşa Mahallesi'nde "Güçlü Bir Gelecek İçin Tarım Eğitimleri"

(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Daire Başkanlığı'nın "Güçlü Bir Gelecek İçin Tarım Eğitimleri" programları kapsamında tarla bitkilerinde verimliliğin artırılması ve kuraklıkla mücadele konularında eğitim programı düzenlendi.

Silivri Alipaşa Mahallesi'nde üreticilerin katılımıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Daire Başkanlığı'nın "Güçlü Bir Gelecek İçin Tarım Eğitimleri" kapsamında eğitim programı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ali Atalık ile Alipaşa Mahallesi Muhtarı İlhan Şahin'in katılımlarıyla gerçekleşen programda vatandaşlar, verimlilik ve kuraklık konularında bilgilendirildi.