İstanbul'da Tasarlayarak Öldürme Suçundan Hükümlü Yakalandı

Hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan 17 yıl 6 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi İstanbul'da yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "tasarlayarak öldürme" suçundan 17 yıl 6 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 8 Kasım 2023'ten bu yana aranan firari hükümlü E.G'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda hükümlü E.G, Şişli'de düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

E.G'nin, daha önce de 1995 yılında Yeni Günaydın ve Tan gazetelerinin sahibi Mehmet Bekir Kutmangil'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında hüküm giydiği ve hapis cezasını tamamlamasının ardından tahliye edildiği öğrenildi.