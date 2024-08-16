İstanbul'da Tehlikeli Araç Kullanan Sürücülere Yüksek Cezalar Verildi

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İstanbul'da trafiği tehlikeye düşüren iki sürücüye 27 bin 826 lira ceza verildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Kuzey Yol Nurtepe Viyadüğü'nde iki sürücünün tehlikeli araç kullandığına ilişkin görüntülerin 25 Temmuz'da sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, kimliği belirlenen sürücüler E.M. ve F.K.K'yi yakaladı.

İki sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun "emniyet şeridini kullanmak, "yakın takip" ve "saygısızca araç kullanmak" suçlarından toplam 27 bin 826 lira para cezası kesildi.

Ayrıca sürücüler E.M. ve F.K.K. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapıldı.