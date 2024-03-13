İstanbul\'da TIR Kazasında Hayatını Kaybeden Aile İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Haber-Kamera: HAKAN KAYA
İstanbul Yeşilyurt'ta cinayet gibi TIR kazasında yaşamını yitiren Ertekin ailesinin 4 bireyi için Eyüpsultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da katıldı. Kazada yaşamını yitiren Recep Aytekin'in ailesi ile beraber, ancak başka bir araçla iftara gitmek üzere olduğu sırada kazaya tanık olan kuzeni Sabri Aytekin, "Öndeydim. Arabayı geride bir yere bıraktım. Koşarak geldim. Geldiğimde zaten şok oldum. Adam katliam yaptı. Kanunlara da uymadı. Biz zaten bunun böyle kalmasını da istemiyoruz. Bütün haklarımızı sonuna kadar kullanacağız" dedi.
İstanbul Yeşilyurt Hava Harp Okulu'nun önündeki Havuzlu Kavaşı alt geçidinde önceki gün kağıt yüklü TIR, Marmaray Geçidi'ne çarptı. Çarpmadan dolayı TIR, yanında bulunan otomobilin üzerine devrildi. Kazada, Gelecek Partisi Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Aytekin'in aile bireyleri olan Recep Aytekin (45), Güler Rukiye Aytekin (70), Sultan Aytekin (45) ve Merve Aytekin (17) yaşamını yitirdi.
Aytekin ailesi için öğle namazının ardından Eyüpsultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da katıldı. Cenaze töreninde Recep Aytekin'in iki oğlu ailesinin tabutlarına sarıldı. Kılınan namazın ardından Aytekin ailesi, Eyüpsultan zve Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.
"BİR AİLE YOK OLDU"
Recep Aytekin ve ailesinin Florya Sosyal Tesisleri'ndeki iftara katılmak üzere yola çıktıkları meydana gelen kazada hayatını kaybettikleri öğrenildi. Aynı yere gitmek üzere yola çıkan, farklı araçta bulunan Aytekin'in kuzeni Sabri Aytekin, ANKA Haber Ajansı'na olay anını anlattı. Gözyaşları içinde konuşan Aytekin, "Bizi aradılar. Gelmeye çalıştım, trafik kilitlenmiş vaziyette olduğu için gelemedim. Arabayı geride bir yere bıraktım. Koşarak geldim. Geldiğimde zaten şok oldum. Hatta büyük oğlu da bacağı ağrıyor diye gitmemiş. Elhamdülillah o kurtuldu. Adam katliam yaptı. Kanunlara da uymadı. Biz zaten bunun böyle kalmasını da istemiyoruz. Bütün haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Bir aile yok oldu" dedi.
BABASIYLA BİR YIL ARAYLA ÖLDÜ
Öte yandan Recep Aytekin'in babası Mustafa Aytekin'in de geçen yıl 11 Mart'ta hayatını kaybettiği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da TIR Kazasında Hayatını Kaybeden Aile İçin Cenaze Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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