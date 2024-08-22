İstanbul'da trafik denetimi sırasında çarpan polis memuru şehit oldu

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İstanbul'da, trafik denetimi sırasında otomobilin çarptığı polis memuru tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Esenler ilçesinde 19 Ağustos'ta Oruçreis Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi'nde trafik denetimi yapan araçlara otomobil çarptı.

Kazada, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğinde görevli polis memuru Mustafa Peksoy ağır yaralandı.

Sağlık görevlilerinde hastaneye kaldırılan Peksoy, yapılan müdahalelere rağmen bugün şehit oldu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.