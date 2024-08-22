İstanbul'da trafik denetimi sırasında şehit olan polis memuru için tören düzenlenecek - Son Dakika
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İstanbul'da trafik denetimi sırasında şehit olan polis memuru için tören düzenlenecek

İstanbul'da trafik denetimi sırasında otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru Mustafa Peksoy, yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Peksoy için yarın İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenleneceği belirtildi.

22.08.2024 17:46
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İstanbul'da, trafik denetimi sırasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Peksoy için yarın İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlenecek.

Esenler ilçesinde 19 Ağustos'ta Oruçreis Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi'nde trafik denetimi yapan araçlara otomobil çarptı.

Kazada, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğinde görevli polis memuru Mustafa Peksoy ağır yaralandı.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Peksoy, yapılan müdahalelere rağmen bugün şehit oldu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İstanbul Valiliğinden açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Esenler'de denetimde bulunan trafik ekiplerine M.F.Y. idaresindeki aracın çarptığı, aşırı hızdan kaynaklanan kazada ağır yaralanan polis memuru Mustafa Peksoy'un kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, şehit polis memuru Peksoy için yarın saat 10.00'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenleneceği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da trafik denetimi sırasında şehit olan polis memuru için tören düzenlenecek - Son Dakika


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