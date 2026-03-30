İstanbul'da Trafik Yoğunluğu %78'e Ulaştı

30.03.2026 18:58
İstanbul'da haftanın ilk iş günü akşam saatlerinde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 78'e kadar yükseldi.

Kentte mesainin bitmesiyle ana arter, cadde ve ara yollarda araç yoğunluğu gözlenirken, özellikle köprü geçişleri ile bağlantı yollarında trafik ağır ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Halıcıoğlu, Okmeydanı, Çağlayan, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkilerinde çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Karaköy ile Beşiktaş Meydanı arasındaki sahil yolu ile Dolmabahçe Sarayı mevkisinde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, sürücülerin bazı noktalarda yavaş ilerlediği görüldü.

Büyükdere Caddesi'nin Sarıyer yönü ile Levent TEM bağlantı yolları arasında da yoğunluk gözleniyor.

TEM Otoyolu'nda ise Hasdal ve Seyrantepe mevkilerinden başlayarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar uzanan hatta araçlar ağır ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda da trafik yoğunluğu ana arterlerde etkisini sürdürüyor.

TEM Otoyolu'nda her iki yönde Çamlıca gişeleri ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

D-100 kara yolunda Acıbadem ile Kartal arasında trafik yoğun seyrederken, ters yönde ise Maltepe ile Kozyatağı arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

Şile Otoyolu'nda Altunizade ile Ümraniye arasında trafik akışı yoğun şekilde sürüyor.

Öte yandan metro, metrobüs ve otobüs durakları ile aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Cep Trafik uygulaması verilerine göre, Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 80, Avrupa Yakası'nda yüzde 76'ya çıkarken, kent genelindeki yoğunluk ise yüzde 78'e ulaştı.

Kaynak: AA

Beşiktaş’tan 70 milyon Euro’luk transfer harekatı Beşiktaş'tan 70 milyon Euro'luk transfer harekatı
ABD ve İsrail elektrik tesislerini vurdu, Tahran karanlığa gömüldü ABD ve İsrail elektrik tesislerini vurdu, Tahran karanlığa gömüldü
Brezilya’nın en lüks plajında eğlence değil vahşet yaşandı Brezilya'nın en lüks plajında eğlence değil vahşet yaşandı
Papa’dan Trump ve Netanyahu’ya sert mesaj: Elleriniz kan dolu Papa'dan Trump ve Netanyahu'ya sert mesaj: Elleriniz kan dolu
Jose Mourinho transferde Galatasaray ile rakip oldu Jose Mourinho transferde Galatasaray ile rakip oldu
Oriana Correia Gomes, milli futbolcu ile dünyaevine girdi Oriana Correia Gomes, milli futbolcu ile dünyaevine girdi

18:57
Belediye başkanını tacizle suçlayan kızın ölümünde sürücü tanıdık çıktı
Belediye başkanını tacizle suçlayan kızın ölümünde sürücü tanıdık çıktı
18:05
İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın
İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın
17:52
CHP’den Özkan Yalım kararı: Parti üyeliği askıya alındı ve disipline sevk edildi
CHP'den Özkan Yalım kararı: Parti üyeliği askıya alındı ve disipline sevk edildi
17:24
İran’dan Türkiye’ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi
İran'dan Türkiye'ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi
17:13
MHP’de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi
MHP'de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi
16:49
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı
