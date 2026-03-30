İstanbul'da Trafik Yoğunluğu %78'e Ulaştı

İstanbul'da haftanın ilk iş günü akşam saatlerinde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 78'e kadar yükseldi.

Kentte mesainin bitmesiyle ana arter, cadde ve ara yollarda araç yoğunluğu gözlenirken, özellikle köprü geçişleri ile bağlantı yollarında trafik ağır ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Halıcıoğlu, Okmeydanı, Çağlayan, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkilerinde çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Karaköy ile Beşiktaş Meydanı arasındaki sahil yolu ile Dolmabahçe Sarayı mevkisinde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, sürücülerin bazı noktalarda yavaş ilerlediği görüldü.

Büyükdere Caddesi'nin Sarıyer yönü ile Levent TEM bağlantı yolları arasında da yoğunluk gözleniyor.

TEM Otoyolu'nda ise Hasdal ve Seyrantepe mevkilerinden başlayarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar uzanan hatta araçlar ağır ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda da trafik yoğunluğu ana arterlerde etkisini sürdürüyor.

TEM Otoyolu'nda her iki yönde Çamlıca gişeleri ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

D-100 kara yolunda Acıbadem ile Kartal arasında trafik yoğun seyrederken, ters yönde ise Maltepe ile Kozyatağı arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

Şile Otoyolu'nda Altunizade ile Ümraniye arasında trafik akışı yoğun şekilde sürüyor.

Öte yandan metro, metrobüs ve otobüs durakları ile aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Cep Trafik uygulaması verilerine göre, Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 80, Avrupa Yakası'nda yüzde 76'ya çıkarken, kent genelindeki yoğunluk ise yüzde 78'e ulaştı.