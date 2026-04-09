İstanbul\'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 81\'e Çıktı

09.04.2026 20:06
İstanbul'da haftanın dördüncü iş günü akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 81 seviyesine ulaştı. Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolundaki Cevizlibağ, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkilerinde çift yönlü sıkışıklık yaşanırken, Anadolu Yakası'nda Ümraniye'den Ataşehir'e kadar trafik akışı da yavaşladı. TEM Otoyolu ve Şile Otoyolu'nda da yoğunluk var. Toplu taşıma duraklarında yolcuların bekleme süreleri arttı.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Cevizlibağ, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkilerinde çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

D-100 kara yolunun Edirne istikametinde ise Haliç Köprüsü'nden Bayrampaşa'ya kadar araçlar güçlükle ilerliyor. Beylikdüzü ve TÜYAP arasında da trafik ağır ilerliyor.

Küçükçekmece mevkisinde ise Ankara istikametinde araçlar yavaş seyrediyor.

TEM Otoyolu'nda Hasdal, Seyrantepe, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar Ankara ve Edirne istikametinde, Büyükdere Caddesi'nde Sarıyer yönü ile Levent TEM katılım yollarında yoğunluk gözleniyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda, Ümraniye'de başlayan trafik Ataşehir'e kadar devam ediyor.

Şile Otoyolu'nda ise Çekmeköy ve Ümraniye arasında araçlar ağır ilerliyor.

Toplu taşıma duraklarında da yolcu yoğunluğu gözlenirken, özellikle metro ve metrobüs bağlantı noktalarında vatandaşlar araçlara binmekte zorlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası'na göre trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 78, Avrupa Yakası'nda yüzde 83, kent genelinde ise yüzde 81 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA

