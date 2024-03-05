İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı - Son Dakika
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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı

İstanbul'da akşam saatlerinde özellikle mesai çıkışı trafik yoğunluğu yaşandı. Mesai çıkışına yağmur da eklenince yoğunluk nedeniyle trafik adım adım ilerledi. İBB cep trafik uygulamasında trafik yoğunluğu akşam saat 18.26 itibariyle yüzde 83 olarak ölçüldü. Trafik yoğunluğu E-5 Bostancı üstgeçidinden görüntülendi.

05.03.2024 20:07  Güncelleme: 20:09
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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı

İSTANBUL - İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı. Yağmurun iş çıkış saatine denk gelmesi nedeniyle trafik adeta kilitlendi.

İstanbul'da akşam saatlerinde özellikle mesai çıkışı trafik yoğunluğu yaşandı. Mesai çıkışına yağmur da eklenince yoğunluk nedeniyle trafik adım adım ilerledi. İBB cep trafik uygulamasında trafik yoğunluğu akşam saat 18.26 itibariyle yüzde 83 olarak ölçüldü. Trafik yoğunluğu E-5 Bostancı üstgeçidinden görüntülendi.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı - Son Dakika
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