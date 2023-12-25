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İstanbul'da turistleri darp eden şüphelilere operasyon - Son Dakika
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İstanbul'da turistleri darp eden şüphelilere operasyon

İstanbul'da eğlence mekanlarına giden turistlere fazla hesap çıkaran ve ödemeyi yapmayı reddeden müşterileri darp ederek yağmalayan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilere ait görüntüler ortaya çıktı. Şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.

25.12.2023 - 11:16,
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İSTANBUL'da, eğlence mekanlarına götürdükleri turistlere yüksek miktarda hesap getirdikleri, ödemeyenleri darbederek yağmalayan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 96 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin müşterileri darbettiği görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

Beyoğlu ve Beşiktaş'ta alkollü eğlence mekanlarına giden turistlere, fazla hesap çıkaran ve ödemeyi yapmayı reddeden müşterileri darbederek cep telefonu ve cüzdanlarını aldıkları iddia edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 13 ilde, eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 96 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin yakalanmasının ardından söz konusu eğlence mekanlarında müşterilerin darbedildiği anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Murat Y., Kerem O. ve Nizamettin D.' nin sahibi olduğu Taksim'deki Cocorico Night Club, Gürkan G. ve Özkan G.'nin sahibi olduğu Keyn Club, Recep B. ve Kenan T.'nin sahibi olduğu Durnes72 Club, Mehmet K. ve Bülent K.'nın sahibi olduğu Pinokyo Terrace Club, Murat Ö. ve Yaşar Y.'nin sahibi olduğu Happy's Club isimli iş yerlerinde, yüksek fiyatları ödemeyi reddeden müşterilerin darbedildiği anlar yer aldı.

İstanbul\'da turistleri darp eden şüphelilere operasyon
Kaynak: DHA
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Beşiktaş, İstanbul, Beyoğlu, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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