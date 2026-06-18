İstanbul'da Uluslararası Eğitim Forumu Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da Uluslararası Eğitim Forumu Düzenlendi

İstanbul\'da Uluslararası Eğitim Forumu Düzenlendi
18.06.2026 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğitim-Bir-Sen, küresel belirsizlikler üzerine forum düzenleyip sonuç bildirgesi yayımladı.

EĞİTİMCİLER Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) dünyanın farklı ülkelerinden gelen sendika temsilcileri, akademisyenler, eğitim uzmanları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 'Küresel Belirsizlikler Çağında Eğitim ve Emek: Ortak Sorunlar, Ortak Çözümler' temasıyla İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Eğitim Sendikaları Forumu (İstanbul EdUnion Forum) 2026'nın sonuç bildirgesini yayımladı.

Eğitim-Bir-Sen'den yapılan açıklamaya göre küresel belirsizlikler karşısında uluslararası dayanışma imkanlarının, sendikal iş birliğinin ve tecrübe paylaşımının ele alındığı foruma, 55 ülkeden 67 eğitim sendikası, 1 uluslararası ve 2 bölgesel eğitim örgütünden toplam 132 sendika lideri katıldı.

16-17 Haziran tarihlerinde 'Küresel Belirsizlikler Çağında Eğitim ve Emek: Ortak Sorunlar, Ortak Çözümler' temasıyla düzenlenen İstanbul EdUnion Forum kapsamında yürütülen panel ve çalıştaylarda, insanlığın karşı karşıya bulunduğu küresel sorunlar kapsamlı biçimde değerlendirildi.

Savaşlar, zorunlu göç hareketleri, ekonomik krizler, derinleşen gelir eşitsizlikleri, iklim kaynaklı afetler, dijital dönüşüm ve yapay zeka uygulamalarının eğitim ve çalışma hayatı üzerindeki etkilerinin tartışıldığı Forum, bu sorunların tüm dünyada ortak kaygılar oluşturduğunu ortaya koydu.

İSTANBUL EDUNION 2026 SONUÇ BİLDİRGESİ METNİ

Sendikadan açıklanan İstanbul EdUnion Forum 2026'nın sonuç bildirgesi şöyle:

"Eğitim ve emeğin geleceği, yalnızca ekonomik büyüme perspektifiyle değil; insan onuru, sosyal adalet, fırsat eşitliği ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde ele alınmalıdır. Savaşlar, çatışmalar ve zorunlu göçler, milyonlarca çocuğun eğitim hakkına erişimini engellemekte; eğitim sistemleri üzerinde ağır baskılar oluşturmaktadır. Bu tablo, yalnızca bugünün eğitim krizini değil 'kayıp nesiller' riskini büyütmektedir. Eğitim, kriz dönemlerinde ertelenebilecek bir hizmet olarak görülmemeli; korunması gereken temel bir insan hakkı olarak ele alınmalıdır. Bu doğrultuda uluslararası kuruluşlar ve hükümetler, kriz bölgelerinde eğitimin sürekliliğini sağlayacak kalıcı mekanizmalar geliştirmelidir. Dijital devrim ve yapay zeka teknolojilerinin eğitim ve çalışma hayatında yeni fırsatlar sunduğu kabul edilmekle birlikte, bu dönüşüm insan merkezli bir anlayışla yönetilmelidir. Teknolojik gelişmeler, öğretmenlerin yerini alan değil onları güçlendiren; çalışanları dışlayan değil yetkinliklerini geliştiren araçlar olarak değerlendirilmelidir.

Dijital uçurumun derinleşmesini önlemek amacıyla teknolojik altyapıya erişim ve dijital becerilerin geliştirilmesi konusunda küresel iş birliği artırılmalıdır. Küresel yoksulluk ve açlık, eğitim hakkı üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Kaliteli eğitime erişim, yoksulluk döngüsünü kırmanın en etkili yollarından biri olarak değerlendirilmelidir. Eğitim yatırımları; sosyal refahın güçlendirilmesi, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve toplumsal eşitsizliklerin azaltılması açısından stratejik bir öncelik olarak ele alınmalıdır. Kadınların eğitim ve çalışma hayatındaki görünmeyen emeği ile karşı karşıya kaldıkları eşitsizlikler, ortak çözüm gerektiren temel alanlardan biridir.

Kadınların karar alma mekanizmalarına katılımı artırılmalı, eşit işe eşit ücret ilkesi hayata geçirilmeli, kadın emeği görünür kılınmalı ve çalışma hayatında her türlü ayrımcılık ortadan kaldırılmalıdır. Engelli bireylerin eğitim ve istihdam süreçlerine tam ve etkin katılımı sağlanmalı; kapsayıcı toplumların inşası için fiziksel, dijital ve sosyal engeller kaldırılmalıdır. Erişilebilir eğitim ortamları oluşturulmalı ve istihdam politikaları kapsayıcı bir anlayışla yeniden şekillendirilmelidir. Eğitim çalışanlarının iş güvencesi korunmalı, adil ücret politikaları geliştirilmeli, örgütlenme özgürlüğü güvence altına alınmalı ve sosyal diyalog mekanizmaları güçlendirilmelidir."

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, İstanbul, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Uluslararası Eğitim Forumu Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Palantir’in kurucu ortaklarından Peter Thiel’in gizli bir topluluk kurduğu iddia edildi Palantir'in kurucu ortaklarından Peter Thiel'in gizli bir topluluk kurduğu iddia edildi
Sarıyer’de AVM’de galericiye silahla ateş eden şüpheli: 200-300 bin lira para teklif ettiler Sarıyer'de AVM'de galericiye silahla ateş eden şüpheli: 200-300 bin lira para teklif ettiler
Yakalanmasalardı sofralara zehir saçacaklardı Gaziantep’te 2 ton bozuk kuru pasta ele geçirildi Yakalanmasalardı sofralara zehir saçacaklardı! Gaziantep'te 2 ton bozuk kuru pasta ele geçirildi
Rusya’da Belaruslu futbol takımını taşıyan otobüse İHA saldırısı: 1 ölü, 7 yaralı Rusya'da Belaruslu futbol takımını taşıyan otobüse İHA saldırısı: 1 ölü, 7 yaralı
Menteşe’de evin balkonunda nadir görülen geyik böceği görüntülendi Menteşe'de evin balkonunda nadir görülen geyik böceği görüntülendi
Galatasaray’a Can Uzun transferinde dev rakip Galatasaray'a Can Uzun transferinde dev rakip
CHP’de İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında olduğu birçok il başkanı görevden alındı CHP'de İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu birçok il başkanı görevden alındı
İtalya Başbakanı Meloni’nin kızı Ginevra, G-7 Zirvesi’nin en konuşulan ismi oldu İtalya Başbakanı Meloni’nin kızı Ginevra, G-7 Zirvesi’nin en konuşulan ismi oldu

14:28
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal’ın eşi o anları anlattı
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın eşi o anları anlattı
14:23
Bomba iddia Aziz Yıldırım’ın isteği Aykut Kocaman’ı delirtmiş
Bomba iddia! Aziz Yıldırım'ın isteği Aykut Kocaman'ı delirtmiş
13:43
Canlı yayında duygulandı İsmail Kartal’dan Aziz Yıldırım sözleri
Canlı yayında duygulandı! İsmail Kartal'dan Aziz Yıldırım sözleri
13:29
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi Moskova’daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi! Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
13:23
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
13:14
İsmail Kartal’dan ilk sözler İşte sözleşme detayları ve ekibindeki isim
İsmail Kartal'dan ilk sözler! İşte sözleşme detayları ve ekibindeki isim
13:07
Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi İşte sözleşme süresi ve yardımcısı
Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi! İşte sözleşme süresi ve yardımcısı
12:04
Trump’tan görülmemiş geri adım Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
Trump'tan görülmemiş geri adım! Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 14:59:20. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Uluslararası Eğitim Forumu Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.