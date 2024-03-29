İstanbul'da uluslararası suç örgütü üyeleri yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da uluslararası suç örgütü üyeleri yakalandı

İstanbul\'da uluslararası suç örgütü üyeleri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen 'Mahzen-23' operasyonuyla uluslararası seviyede aranan Talgat Baisaov ve Maxat Rakhishov'un yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, suç örgütlerine ve zehir tacirlerine göz açtırmayacaklarını belirtti.

29.03.2024 08:09  Güncelleme: 08:09
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol kırmızı bülteniyle "yasa dışı örgüt faaliyetleri ve kaçakçılık" suçundan uluslararası seviyede aranan Talgat Baisaov ve "dolandırıcılık" suçundan aranan Maxat Rakhishov'un İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-23" operasyonuyla yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, halkın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacaklarını ve hepsini adalete teslim edeceklerini belirtti.

Bakan Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen 'Mahzen-23' operasyonuyla İstanbul'da yakalanan ve haklarında kırmızı bültenle yakalama kaydı bulunan Talgat Baisaov ve Maxat Rakhishov, ülkelerine geri gönderilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi." ifadesini kullandı.

Operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya'nın paylaşımında, yakalama anlarına ilişkin görüntülere de yer verildi.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da uluslararası suç örgütü üyeleri yakalandı - Son Dakika

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