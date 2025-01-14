İstanbul\'da Uyuşturucu Operasyonu: 147 Bin 770 Hap Ele Geçirildi

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İstanbul 'da düzenlenen narkotik operasyonunda ele geçirilen uyuşturucular İl Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi. Sergide operasyonla ilgili açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız , "Mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. İstanbul'un sokaklarında zehir tacirlerine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların tespit edilmesi için çalışma başlattı. Ataşehir'teki bir eve operasyon düzenleyen polis 147 bin 770 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Polis, incelemeleri derinleştirerek evin çevresindeki 57 adet kameranın 48'er saatlik görüntüleri inceledi. İncelemeler sonucunda hapların Başakşehir'deki bir sanayi bölgesinde faaliyet gösteren iş yerinde yasadışı olarak imal edilip buradan piyasaya sürülmek istendiği tespit edildi. Tespit edilen adrese yönelik incelemede adresin bodrum ve giriş katının makineler, sunta plakalar, dolap, koltuk gibi malzemelerle dizayn edilerek marangoz atölyesi izlenimi verildiği, üretim sırasında dikkat çekmemek adına iş yerinde bulunan marangoz makinelerinin geç saatlere kadar çalıştırılarak hap basma makinelerinin seslerini gizledikleri anlaşıldı. 11 Ocak 2025 tarihinde 3 ev ve 2 araca yönelik gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Marangoz olarak kullanıldığı belirtilen iş yerinin farklı katlarında imalattan arta kalan malzemelerin yakalanma riskini ortadan kaldırmak için kıyılarak çöpe atma amacıyla bulundurulan patoz makinası, hap üretiminde, basımında kullanılan makineler ve hapların yapımında kullanılan kimyasal ve katkı maddeleri ile imalatta kullanılan boş kapsüllere el konuldu.

'MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ'

Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler ise emniyette sergilendi. Sergide İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyona dair açıklama yaptı. Yıldız, "Zehir tacirlerine gençlerimizi, geleceğimizi karartmayacağız. Zeytinburnu, Başakşehir, Fatih ilçelerinde yaptığımız operasyonlarda 11 milyon 225 bin adet sentetik ecza hap, 1 ton 275 kilo katkı maddesi ve sentetik ecza uyuşturucu imalatında kullanılan makine ele geçirildi. Mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. İstanbul'un sokaklarında zehir tacirlerine müsaade etmeyeceğiz" dedi.