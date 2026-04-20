İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Tutuklama
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Tutuklama

20.04.2026 23:18
Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 20 şüpheliden 16'sı tutuklandı, 3'ü firarda.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, uyuşturucu imalatının önlenmesi ve ticaretinin engellenmesi amacıyla, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 17 Nisan'da yapılan eş zamanlı operasyonda 19 şüphelinin yakalanmasının ardından 1 zanlı daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan toplam 20 şüpheli, Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden 18'i tutuklama, 2'si ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 16 şüphelinin tutuklanmasına, 4 zanlının ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına hükmetti.

Öte yandan firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

23:03
22:53
22:31
22:26
21:30
21:04
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 23:38:51.
