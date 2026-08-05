İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 257 Bin Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 257 Bin Hap Ele Geçirildi

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İstanbul'da yapılan operasyonda 257 bin 850 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da düzenlenen operasyonda 257 bin 850 uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 257 bin 850 uyuşturucu hap ele geçirilirken 2 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Açıklamada, şüphelilerin, uyuşturucu madde sevkiyatı ve uyuşturucu ticareti yaptıklarının tespit edildiği belirtilerek, "Zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızı, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." denildi.

Kaynak: AA

İstanbul, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 257 Bin Hap Ele Geçirildi - Son Dakika

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