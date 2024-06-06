İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 355 Bin 904 Hap Ele Geçirildi

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EDDA SÖNMEZ

(İSTANBUL)- İstanbul'da, bir TIR'a ve Ümraniye'de bir eve düzenlenen operasyonda, toplam 355 bin 904 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, insanları uyuşturucuya alıştırmak için zehir tacirlerinin yeni bir yöntem olarak cinsel performans artırıcı ilaç adı altında uyuşturucu madde ticareti yaptıkları anlaşıldı. Ele geçirilen sahte ve kaçak ilaçlar ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi yerleşkesinde sergilendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte ilaç satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda bir şebekenin yurt dışında üretilen uyuşturucu içerikli kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaçları kaçak yollarla yurda soktukları, şüphelilerin uyuşturucu hapları, nakliye taşımacılığı süsü verilerek ev eşyalarının arasına gizleyip İstanbul'un Ümraniye ilçesinden Van'a sevk edeceğini belirlendi.

Toplam 355 bin 904 hap ele geçirildi

1 nakliye TIR'ı ve 1 eve önceki gün operasyon düzenlendi. Baskınlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda ise üzerinde marka ibaresi bulunan 351 bin 784 sentetik ecza tablet ilaç, bin 120 cinsel uyarı ilacı ve herhangi bir ibare belirtilmemiş 3 bin kırmızı renkli tablet ilaç olmak üzere toplam 355 bin 904 tablet hap ele geçirildi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde el konulan 'ilaç' adı altındaki maddelerin, yurt dışından kaçak olarak getirildiği, halk sağlığını tehdit eder nitelikteki olduğu ve uyuşturucu madde özelliği taşıdığı aktarıldı. Zehir tacirlerinin, insanları uyuşturucuya alıştırmak için yeni bir yöntem olarak cinsel performans artırıcı ilaç adı altında bu ilaçlarla uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirtildi. Yakalanan şüphelilerden biri için uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatılırken, 2 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öte yandan, ele geçirilen sahte ve kaçak ilaçlar ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi yerleşkesinde sergilendi.