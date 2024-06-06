İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 355 Bin 904 Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 355 Bin 904 Hap Ele Geçirildi

Geniş Video İzle

İstanbul'da bir TIR'a ve Ümraniye'de bir eve düzenlenen operasyonda, toplam 355 bin 904 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, insanları uyuşturucuya alıştırmak için zehir tacirlerinin yeni bir yöntem olarak cinsel performans artırıcı ilaç adı altında uyuşturucu madde ticareti yaptıkları anlaşıldı. Ele geçirilen sahte ve kaçak ilaçlar ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi yerleşkesinde sergilendi.

06.06.2024 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EDDA SÖNMEZ

(İSTANBUL)- İstanbul'da, bir TIR'a ve Ümraniye'de bir eve düzenlenen operasyonda, toplam 355 bin 904 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, insanları uyuşturucuya alıştırmak için zehir tacirlerinin yeni bir yöntem olarak cinsel performans artırıcı ilaç adı altında uyuşturucu madde ticareti yaptıkları anlaşıldı. Ele geçirilen sahte ve kaçak ilaçlar ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi yerleşkesinde sergilendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte ilaç satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda bir şebekenin yurt dışında üretilen uyuşturucu içerikli kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaçları kaçak yollarla yurda soktukları, şüphelilerin uyuşturucu hapları, nakliye taşımacılığı süsü verilerek ev eşyalarının arasına gizleyip İstanbul'un Ümraniye ilçesinden Van'a sevk edeceğini belirlendi.

Toplam 355 bin 904 hap ele geçirildi

1 nakliye TIR'ı ve 1 eve önceki gün operasyon düzenlendi. Baskınlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda ise üzerinde marka ibaresi bulunan 351 bin 784 sentetik ecza tablet ilaç, bin 120 cinsel uyarı ilacı ve herhangi bir ibare belirtilmemiş 3 bin kırmızı renkli tablet ilaç olmak üzere toplam 355 bin 904 tablet hap ele geçirildi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde el konulan 'ilaç' adı altındaki maddelerin, yurt dışından kaçak olarak getirildiği, halk sağlığını tehdit eder nitelikteki olduğu ve uyuşturucu madde özelliği taşıdığı aktarıldı. Zehir tacirlerinin, insanları uyuşturucuya alıştırmak için yeni bir yöntem olarak cinsel performans artırıcı ilaç adı altında bu ilaçlarla uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirtildi. Yakalanan şüphelilerden biri için uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatılırken, 2 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öte yandan, ele geçirilen sahte ve kaçak ilaçlar ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi yerleşkesinde sergilendi.

Kaynak: ANKA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 355 Bin 904 Hap Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:58 Özgür Özel-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi 11 Haziran’da yapılacak Özgür Özel-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi 11 Haziran'da yapılacak
12:40 Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi’nde Başkan Özer’in savunması daha enteresan Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi'nde! Başkan Özer'in savunması daha enteresan
12:38 F-16 alımında imza artık çok yakın ABD Büyükelçisi Flake’den “Büyük adım atıldı“ mesajı F-16 alımında imza artık çok yakın! ABD Büyükelçisi Flake'den "Büyük adım atıldı" mesajı
11:21 Terör örgütü PKKPYD’nin Suriye’nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi Terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi
10:30 Bomba iddia Akşener, Erdoğan’dan oğlu Fatih’in Paris Büyükelçiliği’ne atanmasını istemiş Bomba iddia! Akşener, Erdoğan'dan oğlu Fatih'in Paris Büyükelçiliği'ne atanmasını istemiş
13:10 Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu
12:08 İsviçreli bankadan gümüş tahmini: Altından daha yüksek performans bekleniyor İsviçreli bankadan gümüş tahmini: Altından daha yüksek performans bekleniyor
11:54 Galatasaray, Okan Buruk’un sözleşmesini 2 yıl uzattı Galatasaray, Okan Buruk'un sözleşmesini 2 yıl uzattı
11:40 Filistin’i devlet olarak tanıyan İspanya’dan tarihi bir karar daha Bu kararı alan ilk Avrupa ülkesi oldu Filistin'i devlet olarak tanıyan İspanya'dan tarihi bir karar daha! Bu kararı alan ilk Avrupa ülkesi oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 13:27:57. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 355 Bin 904 Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement