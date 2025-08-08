İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçuna yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Cibali Mahallesi Şeyh İlahi Sokak'ta durdurdukları şüpheliler E.Ö. ve M.Ş'nin taşıdıkları çuvalda 45 bin 650 uyuşturucu ve uyarıcı madde olduğu değerlendirilen kapsül halinde hap ele geçirdi.

Şüphelileri gözaltına alan ekipler, söz konusu hapların Nişanca Mahallesi Katip Mektebi Sokak'taki imalathanede üretildiğini tespit ederek buraya operasyon düzenledi.

Operasyonda, 82 kilogram uyuşturucu hap, 5 milyon 120 bin uyuşturucu üretebilecek 256 kilogram ham madde, 29 kilogram boş kapsül, 2 kompresör, 1 hap dolum makinası, 1 elektronik terazi, 8 bin 700 boş plastik kutu, 3 bin 700 boş plastik kapağı ele geçirildi.

İmalathanedeki Suriye uyruklu E.E. gözaltına alındı. Ayrıca iş yerini kiralayan S.T. ise Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

Soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler E.E, M.Ş, E.Ö ve S.T'nin polisteki işlemleri sürüyor.