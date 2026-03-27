İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

27.03.2026 09:15
Şişli'de düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Şişli'de 2 ev ile 2 araca yönelik düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı.

Aramalarda, 101 kilo 614 gram skunk, 13,93 gram kokain, 30 likit esrar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 71 bin 250 lira ve bir miktar döviz ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
