İstanbul\'da Uyuşturucu Operasyonu: 95,5 Kilogram Metamfetamin ve 74 Kilogram Kokain Ele Geçirildi

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İstanbul 'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 95,5 kilogram metamfetamin, 74 kilogram kokain ve 1 milyon 16 bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 8 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kentte uyuşturucu satışı yapanlarla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Esenyurt ve Başakşehir ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 95,5 kilogram metamfetamin, 74 kilogram kokain ve 1 milyon 16 bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 2'si yabancı uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.

'ZEHİR TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRMIYORUZ'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından operasyonun detaylarını paylaştı. Yerlikaya'nın paylaşımında İstanbul'da Zehir Tacirlerine yönelik düzenlenen 'NARKOKAPAN-2' operasyonunda; 95,5 kilogram metamfetamin, 74 kilogram kokain ve 1 milyon 16 bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 2'si yabancı uyruklu olmak üzere zehir taciri 8 şüpheli yakalandı ve tamamı tutuklandı. Küresel bir felaket olan uyuşturucu ile mücadele; yalnızca bir güvenlik meselesi değildir, yarınlarımızın da meselesidir. Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Esenyurt ve Başakşehir ilçelerinde düzenlenen NARKOKAPAN-2 operasyonunda toplam; 169,5 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 16 bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum ifadeleri yer aldı.