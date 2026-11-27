İÇİŞLERİ Bakanlığı, İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 173 kilogram metamfetamin ile 40 kilogram metamfetamin ham maddesi ele geçirildiğini 1 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; söz konusu operasyon Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlendi. Operasyon sonucunda bir imalathane ile 173 kilogram metamfetamin, 40 kilogram metamfetamin ham maddesi ile muhtelif miktarda malzeme ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı. çıklamada ayrıca, "Zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızı, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.

Haber: ANKARA,