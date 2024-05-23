İstanbul'da Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan İki Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan İki Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol tarafından 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan aranan Karadağ uyruklu Sead Dedeic ve Hollanda uyruklu Marciano Eugene Ruimwijk İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda yakalandığını bildirdi. Operasyonlar sonucunda şüphelilerin yakalanmasında emeği geçen polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine ve çetelere nefes aldırmayacaklarını vurguladı.

23.05.2024 11:55
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol tarafından 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan aranan Karadağ uyruklu Sead Dedeic ve Hollanda uyruklu Marciano Eugene Ruimwijk İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Fransa tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle 'Uyuşturucu Madde Ticareti, Kaçakçılık ve Karapara Aklama' suçlarından aranan Karadağ uyruklu Sead Dedeic ve Hollanda tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Difüzyon Mesajıyla (Acil Yakalama Mesajı) 'Hollanda'nın Capelle bölgesinde Uyuşturucu Madde Ticareti ve Ateşli Silahlar' suçlarından aranan Hollanda uyruklu Marciano Eugene Ruimwijk İstanbul'da düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Aziz milletimizin bilmesini İsterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız.

Sead Dedeic, 28 Şubat 2024 tarihinde Edirne İpsala Kara Hudut kapısından ülkemize giriş yapan ve hakkında 2024 yılı Nisan ayında interpol kırmızı bülteni yayınlanan Sead Dedeic, düzenlenen bir operasyonla yakalandı. Marciano Eugene Ruimwijk hakkındaki Kırmızı Difüzyon mesajı 2024 yılı Nisan ayında yayınlanan Marciano Eugene Ruimwijk de ülkemize giriş yaparken yakalandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan müşterek çalışmalar sonucu bu şahısları yakalayan kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

İstanbul\'da Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan İki Şüpheli Yakalandı
Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: İstanbul'da Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan İki Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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