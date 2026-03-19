İstanbul'da Uyuşturucu Ticaretine Tutuklama

İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bir şüphelinin ilçedeki farklı noktalarda uyuşturucu satışı gerçekleştirdiği, Kadıköy'deki bir adresi uyuşturucu maddeleri saklamak için kullandığı tespit edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği belirlenen R.D.G. (38), 17 Mart'ta Erenköy'deki adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelinin üzerinde ve adreste yapılan aramalarda, 82 parça halinde 266 gram uyuşturucu, 2 hassas terazi ve cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.