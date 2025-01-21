İstanbul'da Vatandaşlar Geçim Sıkıntısı ve Gelir Adaletsizliğinden Şikayetçi

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Haber: Beril KALELİ - Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) - İktidar partisinin ekonomiye yönelik çizdiği olumlu tabloya karşın Firuzköy Kapalı Pazarı'nda ANKA Haber Ajansı'na konuşan vatandaşlar gelir adaletsizliği ve pahalılıktan yakındı. Bir vatandaş, "Dilenci durumuna düştük, ölmeden öldük" ifadesini kullanırken emekli maaşına yapılan zamma tepki gösteren başka bir vatandaş da yaşadığı geçim sıkıntısını anlatırken, "Yiyen zaten yiyor, yaşayan zaten yaşıyor. Bizim gibi ufak tefekler zaten batıyor..." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan il kongrelerine devam ederken enflasyonla mücadelenin başarısından söz ediyor. Erdoğan, son konuşmasında "Esasen işçi, memur, emekli, küçük esnaf, çiftçi gibi kesimlerin gelirlerinde tarihin en büyük artışlarını gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı. ANKA Haber Ajansı, Erdoğan'ın bu değerlendirmesini Avcılar Firuzköy Kapalı Pazarı'nda da vatandaşlara sordu.

Gelir adaletsizliği ve pahalılıktan yakınan bir vatandaşa röportaj sırasında bir pazarcı "şafak operasyonuyla alırlar" diye takıldı. O vatandaş da "Aklımızla oynuyorlar, alay ediyorlar. Dilenci durumuna düştük... Alsınlar, alsınlar, ölmeden öldük zaten. Bu yaşadığım kadar daha mı yaşayacağım. Ne gördük ki? biz (yine) gördük de... Çocuklar, torunlar..." diye yanıt verdi.

Vatandaşların ANKA mikrofonuna yaptığı değerlendirmeler şöyle:

"Yiyen zaten yiyor, yaşayan zaten yaşıyor. Bizim gibi ufak tefekler zaten batıyor"

Emekli Ayşe Kılıç: "Aylığı alınca elimde bir şey kalmıyor. Aldığım emekli parasını 1 günde harcasam harcarım. 2 bin 500 lira verdi. Ne edeceğiz 2 bin 500 lirayla. (Elindeki alışveriş poşetini göstererek) 200 lira verdim. Ne aldım, 20 liralık salatalık, 1 kilo biber, 1 kilo dolmalık biber, 1 kilo patlıcan. Başka bir şey yok. Yiyecek pahalı, giyecek pahalı, her şey pahalı. Para yetmiyor. Valla yiyen zaten yiyor, yaşayan zaten yaşıyor. Bizim gibi ufak tefekler zaten batıyor..."

"Zararı var, karı yok"

Bir vatandaş: "Hiçbir şey yapmadı emekli için. Zararı var, karı yok."

"Alsınlar, ölmeden öldük zaten"

Bir vatandaş: "Aklımızla oynuyorlar, alay ediyorlar. Dilenci durumuna düştük. (Pazarcının şafak operasyonuyla alırlar diye takılması üzerine) Alsınlar, alsınlar, ölmeden öldük zaten. Bu yaşadığım kadar daha mı yaşayacağım. Ne gördük ki? biz (yine) gördük de... Çocuklar, torunlar..."

"Millet perişan"

Bir başka vatandaş: Millet perişan. Enflasyon düştü diyorlar, nereye düştü? Şuraya bak, 50 liradan aşağı meyve var mı? Ayda 4 sefer pazara gitsen, 500 liradan 2 bin lira yapar. 2 bin lira pazar parası, 15 lira kira, elektriği, suyu, 20 bin lira. 12 buçuk bin lira emekli maaşı alıyorsan, nasıl geçineceksin?"