İstanbul\'da yağış akşam trafiğini etkiledi, yoğunluk yüzde 89\'a ulaştı

İstanbul'da yağış akşam trafiğini etkiledi, yoğunluk yüzde 89'a ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu, belediye verilerine göre saat 18.50 itibarıyla yüzde 89'a ulaştı. Yağışlı hava ana arterlerde trafiği durma noktasına getirirken TEM Otoyolu Bağcılar Yüzyıl mevkisinde araçlar güçlükle ilerledi.
İSTANBUL'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı. Yağışlı havanında etkisiyle bir çok ana arterde trafik durma noktasına geldi.
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.50 itibariyle yoğunluk yüzde 89'a ulaştı. Yağışlı havanında etkisiyle kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. TEM Otoyolu Bağcılar Yüzyıl mevkisinde araçların güçlükle ilerlediği görüldü.
Kaynak: DHA
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