İstanbul'da Yağış Nedeniyle Trafikte Yoğunluk - Son Dakika
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İstanbul'da Yağış Nedeniyle Trafikte Yoğunluk

İstanbul'un bazı bölgelerinde aralıklarla yağış etkili olurken, trafikte aksamalar yaşanıyor. Avrupa Yakası'nda başlayan yağış nedeniyle Başakşehir, Bayrampaşa, Bahçelievler, Esenler, Fatih, Sultangazi, Zeytinburnu ilçelerinde trafik yoğunluğu oluştu. Kağıthane ve Sarıyer'de de kısa süreli yağış etkili oldu. Su birikintileri nedeniyle sürücüler yavaş ilerleyebildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, saat 09.20 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 56 olarak ölçüldü.

30.07.2024 09:27
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İstanbul'un bazı bölgelerinde aralıklarla yağış etkili olurken, trafikte aksamalar yaşanıyor.

Kentte Avrupa Yakası'nda sabah saatlerinden itibaren başlayan yağış, yerel olarak aralıklarla devam etti.

Başakşehir, Bayrampaşa, Bahçelievler, Esenler, Fatih, Sultangazi, Zeytinburnu ilçelerinde zaman zaman sağanak şeklinde görülen yağış nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

Kağıthane ve Sarıyer'ın bazı bölgelerinde de kısa süreli yağış etkili oldu.

Beyoğlu'nda yollarda su birikintileri oluştu, bazı vatandaşlar sağanaktan şemsiyeyle korunmaya çalışırken, bazıları ise tentelerin altına sığındı.

Yağışın da etkisiyle sürücüler, su birikintilerinin oluştuğu yollarda yavaş ilerleyebildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, saat 09.20 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 56 ölçüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Yağış Nedeniyle Trafikte Yoğunluk - Son Dakika

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