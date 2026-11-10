İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

İstanbul'da, sabah saatlerinde yağışlı havanın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 81'e kadar yükseldi.

İstanbul'da, sabah saatlerinde yağışlı havanın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 81'e kadar yükseldi.

Kentte gece saatlerinde başlayan yağışın etkisiyle haftanın ikinci mesai gününde D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun Pendik-Kadıköy arasındaki her iki yönünde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik Uzunçayır mevkisinden, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Kozyatağı'ndan başlıyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Avcılar, Yenibosna, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy mevkilerinde çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nun Ankara yönünde Ispartakule, Bahçeşehir, Alibeyköy, Hasdal ve Seyrantepe mevkilerinde araçlar ağır seyrederken, ters yönde trafik akıcı ilerliyor.

Büyükdere Caddesi'nin Zincirlikuyu yönü ile Basın Ekspres'te çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Öte yandan, vatandaşların yoğun olarak kullandığı tramvay, metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da yolcu yoğunluğu gözleniyor.

İETT'ye bağlı çok sayıda otobüs hattında sefer iptalleri ve gecikmeler yaşanırken, otobüs duraklarında yolcu yoğunluğu artıyor.

M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nda Üsküdar yönündeki peronlarda yoğunluk gözleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre, kent genelindeki yoğunluk yüzde 81'e kadar yükseldi. Yoğunluk, Anadolu Yakası'nda yüzde 87, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 72 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA
İstanbulTrafikGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’dan kaçanların yeni gözdesi: Bursa’nın Bodrum’u olarak anılıyor İstanbul'dan kaçanların yeni gözdesi: Bursa'nın Bodrum'u olarak anılıyor
Havalimanında dumura uğratan görüntü: Terminalin ortasına yer sofrası kurdular Havalimanında dumura uğratan görüntü: Terminalin ortasına yer sofrası kurdular
Emir Sarıgül’den babasına iki darbe birden Emir Sarıgül'den babasına iki darbe birden
Japonya’ya giden Türk çift otel odasındaki televizyondan şüphelendi, altından çıkan cihaz şoke etti Japonya'ya giden Türk çift otel odasındaki televizyondan şüphelendi, altından çıkan cihaz şoke etti
Bakan Gürlek’ten Yeni Partili Özer’e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı Bakan Gürlek'ten Yeni Partili Özer'e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı
Özge Borak’tan Ata Demirer açıklaması: Yıllar sonra sessizliğini bozdu Özge Borak'tan Ata Demirer açıklaması: Yıllar sonra sessizliğini bozdu
09:53
Real Madrid’in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı
Real Madrid'in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı
09:46
Türkiye’de saat 9’u 5 geçe hayat durdu Tüm şehirlerden görüntü yağıyor
Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu! Tüm şehirlerden görüntü yağıyor
09:35
Galatasaray’a çifte şok Osimhen ve Leao’dan kötü haber
Galatasaray'a çifte şok! Osimhen ve Leao'dan kötü haber
09:26
Zihinsel engelli genç kadını kaçırdılar Başka ile götürüp adına kredi çekip darbettiler
Zihinsel engelli genç kadını kaçırdılar! Başka ile götürüp adına kredi çekip darbettiler
08:59
Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon 7 kişi gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor
Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon! 7 kişi gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor
07:30
Şeyhin devasa Hummer’ı görenleri şaşırtıyor İçinde yok yok
Şeyhin devasa Hummer'ı görenleri şaşırtıyor! İçinde yok yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 10:04:46. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android