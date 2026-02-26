İstanbul\'da Yağmur Etkisini Gösterdi

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren yağmur etkili oluyor. Fatih'te de bazı vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalanırken bazıları şemsiye ile korunmaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından gece saatlerinden itibaren İstanbul genelinde yağmur etkili olmaya başladı. Sabah evlerinden çıkıp işlerine gitmek isteyen bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Fatih'te de etkili olan yağış nedeniyle işe giden vatandaşlardan bazıları yağmurdan şemsiye ile korunurken bazıları da ıslanmaktan kurtulamadı.