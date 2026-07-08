İstanbul'da Yankesicilere Operasyon

İstanbul'da otellerin restoran bölümlerinde yerli ve yabancı turistlere ait çanta, para, ziynet eşyası ve pasaportları çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Fatih ve Beyoğlu'ndaki bazı otellerde meydana gelen yankesicilik olaylarına ilişkin çalışma yaptı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip saha çalışması yürüten ekipler, farklı tarihlerde 3 ayrı otelde yankesicilik yöntemiyle avro, dolar ve sterlin cinsinden para, altın takılar ile pasaport çaldıkları belirlenen şüphelilerin F.Ö. ile suça sürüklenen çocuk D.B. olduğunu tespit etti.

Şüpheliler, 6 Temmuz'da Fatih'te düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Ö. ve D.B, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan şüphelilerden birinin, restorandaki masa ve sandalyede bulunan çantaları aldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.