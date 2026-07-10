İstanbul'da Yapay Zeka Projesi Kapanış Programı

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteğiyle İbn Haldun Üniversitesi tarafından yürütülen Yapay Zeka Destekli Sosyal Bilimsel Araştırmalar Projesi'nin kapanış programı düzenlendi.

Üniversitenin Başakşehir Külliyesi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Rektör Prof. Dr. Atilla Arkan, projenin kamuyla üniversite arasındaki işbirliğinin güzel bir örneği olduğunu söyledi.

Rektörlük görevine geldiğinden bu yana yapay zekaya önem verdiklerini belirten Arkan, üniversite olarak kamu politikaları üretme tarafını önemsediklerini anlattı.

Arkan, İSTKA ile yapılan projeye ilişkin, "Öncelikle uluslararası paydaşlarımızla keyifli ekip oluşturduk ve dünya meselelerine dair beraber kapasite artışında bulunuyoruz. Muhtemelen böyle bir çalışmanın sonucu olarak paydaşlarımızla beraber diğer Avrupa Birliği projelerine veya uluslararası projelere ya da Türkiye'deki projelere paydaş olarak başvuracağız. Yapay zekanın olumlu ve olumsuz tarafları da var ancak burada belirleyici faktör insandır ve tarihin akışını da onlar değiştirecek." ifadelerini kullandı.

İSTKA Genel Sekreteri Ziya Taşkent ise projenin Yapay Zeka Teknolojileri Mali Destek Programı'nda başarılı bulunan projelerden biri olduğunu dile getirdi.

Dünya şehirlerini girişimcilik açısından puanlayan bazı endeksler olduğunu belirten Taşkent, "İSTKA olarak veri temin ettiğimiz ve üyesi olduğumuz endeksler. Bunlardan biri olan StartupBlink sıralamasında İstanbul 2020'de 80'inciyken bu yıl 45'inciliğe kadar çıkmış durumda. Bütün ekosistemin bu işe ne kadar heyecan ve motivasyon duyduğunun bir göstergesi." dedi.

Taşkent, rekabette geride kalmamak için veriyi üreten ve işleyen, teknolojiyi etkin kullanıp dönüştüren, yapay zekadan yararlanarak rekabet edebilen insan kaynağına yatırım yapılması gerektiğini belirterek, projenin ülke genelinde etkili olacağına inandığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Arkan, Taşkent'e hediye takdiminde bulundu.

Proje yürütücüsü ve İbn Haldun Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sümeyye Uyar da programda sunum gerçekleştirdi.

Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.