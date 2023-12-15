 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul'da yapılan operasyonlarda tıbbi ilaç ve afyon sakızı ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da yapılan operasyonlarda tıbbi ilaç ve afyon sakızı ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda, 1817 paket tıbbi ilaç ve 58 kilogram afyon sakızı ele geçirildi. İki operasyonda toplamda 14 milyon 20 bin lira değerinde kaçakçılık girişimi önlendi.

İstanbul\'da yapılan operasyonlarda tıbbi ilaç ve afyon sakızı ele geçirildi
15.12.2023 - 12:19,  Güncelleme: 12:33
Abone Ol

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul'da gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda, 1817 paket tıbbi ilaç ve 58 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen risk analizi kapsamında Türkiye'den yurt dışına gidecek bir kargo şüpheli değerlendirilerek incelemeye alındı.

Yapılan kontrollerde, uçak parçası olarak beyan edilen kargo gönderisinin içerisinde 1817 paket tıbbi ilaç tespit edildi. El konulan ilaçların, kanser hastalığı başta olmak üzere sedef hastalığı, çocuklarda görülen felç gibi belirli alanlarda kullanıldığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

Gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, Pendik Limanı'na gelen bir tır takibe alındı. X-ray taramasına sevk edilen tırda şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine kontrole narkotik köpekler de dahil edildi.

Narkotik köpeklerin yoğun tepki verdiği bölgede gizlenmiş 58 kilogram macun kıvamında afyon sakızı ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

İki operasyonda toplamda 14 milyon 20 bin lira değerinde kaçakçılık girişimi önlendi.

???????

Kaynak: AA
YORUMLAR

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, İstanbul, Türkiye, Güvenlik, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da yapılan operasyonlarda tıbbi ilaç ve afyon sakızı ele geçirildi - Son Dakika


11:52
Amerika'da baba ve kızı, balık avlarken 150 yıllık gemi enkazı keşfetti Amerika'da baba ve kızı, balık avlarken 150 yıllık gemi enkazı keşfetti
11:51
Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor
11:45
İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı
11:41
Sokak köpekleri, devlet hastanesini mesken tuttu Sokak köpekleri, devlet hastanesini mesken tuttu
11:35
Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım
11:28
Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek
11:24
Avukat Buket Tekışık'ın lüks araçlarıyla ilgili savunması kafa karıştırdı Avukat Buket Tekışık'ın lüks araçlarıyla ilgili savunması kafa karıştırdı
11:24
Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi

Son Dakika
11:52 Amerika'da baba ve kızı, balık avlarken 150 yıllık gemi enkazı keşfetti
11:51 Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor
11:45 İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı
11:41 Sokak köpekleri, devlet hastanesini mesken tuttu
11:35 Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım
11:28 Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek
11:24 Avukat Buket Tekışık'ın lüks araçlarıyla ilgili savunması kafa karıştırdı
11:24 Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi
11:20 Futbol dünyasında vurgun yapan Seçil Erzan, ünlüleri dolandıran Ponzi Mine'yi örnek almış
11:21 Dolar/TL 29,05 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 12:59:01. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da yapılan operasyonlarda tıbbi ilaç ve afyon sakızı ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement