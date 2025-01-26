İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

İstanbul'da, yasa dışı bahis sitelerine para yatırılmasına aracılık edilmesine ilişkin operasyonda 3'ü çocuk 14 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun"a muhalefet edilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Yasa dışı bahis sitelerine para yatırmaya aracılık ettikleri belirlenen kişilere yönelik Esenyurt, Beyoğlu, Esenler, Güngören ve Beylikdüzü'ndeki 6 adrese operasyon yapıldı.
Operasyonda, 3'ü çocuk 14 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda ise otomatik silah, tabanca, 8 fişek, 4 muhtelif banka kartı, 4 hard disk, 10 yasa dışı bahis için kullanılan panel sistemli bilgisayar, 18 telefonla 21 sim kart ele geçirildi.
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