İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
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İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

19.07.2026 22:40
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Yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyonda 19 adrese baskın yapıldı, 6 bin 314 hesap bloke edildi.

İSTANBUL'da 'Yasa dışı bahis' suçuna yönelik çalışmalar kapsamında 'dış finans evi' evi olarak bilinen 19 adrese operasyon düzenlenirken, 6 bin 314 banka hesabına ise eş zamanlı bloke konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Yasa dışı bahis' suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yapay zeka destekli 'AVCI' programı ile sahadan elde edilen verileri birlikte değerlendirdi. Yapılan analizler sonucunda yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilen, 32 farklı bankada çeşitli kişiler adına açılmış toplam 6 bin 314 banka hesabı belirlendi.

19 ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Soruşturma kapsamında, söz konusu hesaplar üzerinden gerçekleştirilebilecek para transferlerinin engellenmesi amacıyla bugün hesaplara eş zamanlı olarak bloke uygulandı. Öte yandan, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 'dış finans evi' evi olarak bilinen 19 adrese operasyon düzenlendi. Soruşturmaya yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika

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