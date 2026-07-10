İstanbul'da 68 milyarlık yasa dışı bahis operasyonu - Son Dakika
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İstanbul'da 68 milyarlık yasa dışı bahis operasyonu

İstanbul\'da 68 milyarlık yasa dışı bahis operasyonu
10.07.2026 08:57
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İstanbul’da siber suçlarla mücadele ekipleri, yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda 68 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarındaki işlem hacmi 76 milyar 284 milyon TL olarak belirlendi.

İSTANBUL'da düzenlenen yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda 68 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarındaki işlem hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 TL olduğu tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı'nca hazırlanan 'Analiz ve Değerlendirme Raporu' doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraları farklı banka hesaplarına aktardıktan sonra büyük bölümünü kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer ettikleri ve para transferi açıklamalarında ise yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadelerin yer aldığı tespit edildi.

76,2 MİLYARLIK İŞLEM HACMİ

Şüphelilere ait bankacılık işlem kayıtlarının incelenmesinde, banka hesaplarında toplam 100 bin 25 işlem gerçekleştirildiği ve bu işlemlerin toplam hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 TL olduğu ve bir kısmının ise kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarıldığı belirlendi.

Kripto varlıklara aktarılan tutarların büyük bölümünün USDT'ye dönüştürülerek dış cüzdanlara transfer edildiği, bu yöntemle paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı ve söz konusu parasal hareketliliğin yasa dışı bahis gelirinden kaynaklandığı tespit edildi.

68 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 68 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

İstanbul, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 68 milyarlık yasa dışı bahis operasyonu - Son Dakika

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