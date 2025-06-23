İstanbul'da yaşayan 78 yaşındaki kadın imam hatip lisesini bitirip hafız oldu - Son Dakika
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İstanbul'da yaşayan 78 yaşındaki kadın imam hatip lisesini bitirip hafız oldu

İstanbul\'da yaşayan 78 yaşındaki kadın imam hatip lisesini bitirip hafız oldu
23.06.2025 11:23
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İstanbul'da yaşayan Möminat Dilli, eşinin izin vermemesi nedeniyle yıllarca ertelediği okuma hayalini 78 yaşında gerçekleştirerek açık öğretim imam hatip lisesini bitirdi, ardından da hafız oldu.

İstanbul'da yaşayan Möminat Dilli, eşinin izin vermemesi nedeniyle yıllarca ertelediği okuma hayalini 78 yaşında gerçekleştirerek açık öğretim imam hatip lisesini bitirdi, ardından da hafız oldu.

Ortaokul mezunu 3 çocuk annesi Möminat Dilli, liseye gitmek istese de eşi izin vermediği için bu hayalini uzun yıllar gerçekleştiremedi. Dilli, 2021'de rahatsızlanan eşinin vefatından önce okumasına izin vermesinin ardından hemen açık öğretim eğitimi veren liseleri araştırmaya başladı.

Kendisini kabul edecek bir okul arayan Dilli, yaşadığı Başakşehir'den Bağcılar'a kadar birçok lise gezdi. Erkek imam hatip liselerine bile başvuran Dilli, sonunda Başakşehir Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin açık öğretim programına kabul edildi.

Dilli, açık öğretim kapsamındaki ortak derslere kendi imkanlarıyla çalışarak sınavlarına girerken, Kur'an-ı Kerim, tefsir ve siyer gibi alan derslerini hafta sonları 2 kilometre uzaklıktaki okuluna giderek yüz yüze eğitimle tamamladı.

Sınavlarını başarıyla tamamlayarak dönemleri bitiren Dilli, geçen yıl açık öğretim imam hatip lisesinden 80,94 not ortalamasıyla mezun olarak diplomasını aldı.

İmam hatip lisesinde aldığı Kur'an-ı Kerim derslerinde ezberinin ilerlediğini fark eden Dilli, mezun olduktan sonra hafızlığa devam etti. Kısa sürede Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız olan Möminat Dilli, şimdilerde ise ezberini tekrarlayarak has yapıyor.

"Ne istiyorsanız isteyin ama sabırlı olun"

Möminat Dilli, eğitimini tamamladığı okulunda AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin 2022'deki vefatından bir yıl önce "Çok hastayım biliyorum. Ben ölsem sen okuyacaksın, içinde kalmış. Sana izin veriyorum, git nereye kaydını yaptırıyorsan yaptır." demesinin ardından okul aramaya başladığını anlattı.

Eşinin izin vermesine çok sevindiğini aktaran Dilli, "Birçok imam hatip lisesine başvurdum hatta erkek imam hatip liselerine bile gittim. Beni kız liselerine yönlendirdiler. Bağcılar'a kadar gittim ama sonunda Başakşehir Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin açık öğretimine kaydoldum. Eğitime başladım ve hiç sınıfta kalmadım. Haftada iki gün okula geliyordum. İlk zamanlar taksiyle geliyordum. Sonra komşular taksiyle okula gittiğimi öğrenince arabalarıyla götürmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Perde takarken düşünce hastaneye gitmek zorunda kaldığı için yalnızca bir gün okuluna devam edemediğini belirten Dilli, eğitimin başlarında sınıfın çok kalabalık olduğunu, bazı arkadaşlarının derslerin zorluğu nedeniyle düz liseye geçtiğini, ancak kendisinin devam ettiğini kaydetti.

Okumayı ve liseye gitmeyi çok istediğini vurgulayan Dilli, "Ne istiyorsanız isteyin ama sabırlı olun." dedi.

"Genç olanlara derim ki vakitlerini güzel değerlendirsinler"

Dilli, imam hatipte Kur'an-ı Kerim dersi kapsamında birçok sure ve dua ezberlediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Dönem sonunda hafızlık derecesine çok yaklaştığımı fark edince ezberlere devam ettim. Kendime 'Neden hafız olmayayım?' dedim. Burada okul bitti ama benim okulum bitmedi. Evde devam ettim ezberlerime. Elhamdülillah ezberledim. Ama çok darlandım tabii. Hafızlığı tamamladım, şu an üstünden ikinciyi geçerek has yapıyorum. Ama bu daha zor. Genç olanlara derim ki vakitlerini güzel değerlendirsinler. Vakte çok önem veririm. Kıymetini bilsinler gençliklerinin. Şimdi ilkokulda olsaydım bu hafızlık çoktan bitmişti. Tabii yaşlanınca biraz ağır gidiyor öğrenme süreci. Rabb'im en güzelini demiş, ilk emri bize ne? 'Oku.' Onu tutsunlar yani okusunlar."

Dilli, ailelere de çocuklarıyla yakından ilgilenmeleri, onlara eğitimi sevdirmeleri ve destek olmaları tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA

istanbul, Güncel, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da yaşayan 78 yaşındaki kadın imam hatip lisesini bitirip hafız oldu - Son Dakika

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