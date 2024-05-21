İstanbul'da yaya geçidinde çocuğa çarpan motosiklet sürücüsü gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da yaya geçidinde çocuğa çarpan motosiklet sürücüsü gözaltına alındı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde yaya geçidinde bir çocuğa çarparak kaçan motosiklet sürücüsünün gözaltına alındığını duyurdu. Şüphelinin yakalanması için olayın gerçekleştiği yerden itibaren 7 km boyunca güvenlik kameraları incelendi ve şahısların yüzleri görünecek şekilde kamera görüntüsü elde edildi. Şüpheli, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

21.05.2024 11:56
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da yaya geçidinde bir çocuğa çarparak yaralayan ve daha sonra kaçan motosiklet sürücüsünün gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 19 Mayıs'ta İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde yaya geçidinde yürüyen 6 yaşındaki E.A.A'ya plakası olmayan bir motosikletin çarparak kaçtığını anımsattı.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelinin tespiti ve yakalanması için olayın gerçekleştiği yerden itibaren 7 km boyunca güzergahta bulunan 120 adet güvenlik kamera görüntüsünün incelendiğini belirten Yerlikaya, "Yapılan çalışmalar sonucu şahısların yüzleri görünecek şekilde kamera görüntüsü elde edildi. Motoru kullanan şahsın 21 yaşındaki F.S, motorun arkasında oturan şahsın ise 23 yaşındaki A.Ç. olduğu tespit edildi. Şüpheli F.S. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalandı" bilgisini aktardı.

İstanbul\'da yaya geçidinde çocuğa çarpan motosiklet sürücüsü gözaltına alındı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da yaya geçidinde çocuğa çarpan motosiklet sürücüsü gözaltına alındı - Son Dakika

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