İstanbul'da Yeni Nesil Suç Örgütlerine Operasyon - Son Dakika
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İstanbul'da Yeni Nesil Suç Örgütlerine Operasyon

23.07.2026 22:42
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda 37 şüpheli tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da, "yeni nesil suç örgütlerine" yönelik operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettikleri ve suç örgütleriyle menfaat ilişkisine girdikleri belirlenen, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 37 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Operasyon

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yeni nesil silahlı suç örgütlerine yönelik yürütülen bir soruşturmada, örgüt üyelerinin bazı kamu görevlileriyle irtibat halinde olduğu ve karşılıklı menfaat ilişkisine girdiği belirlenmişti.

Örgüt üyelerinin, görev ve yetki tanımına aykırı hareket eden kamu görevlilerinden suç, aranma ve yakalama kaydı, kırmızı bülten, araç şerhi ve gümrük geçişi gibi sorgulamalarla bilgi aldıkları tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında, örgüt hiyerarşisi içinde hareket eden ve suç örgütleriyle menfaat ilişkisine girdikleri anlaşılan aralarında gümrük muhafaza memuru, zabıt katibi, denetimli serbestlik memuru, avukat ve polislerin de bulunduğu şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 12 ilde operasyon düzenlenmiş, 37 zanlı yakalanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Yeni Nesil Suç Örgütlerine Operasyon - Son Dakika

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