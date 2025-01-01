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İstanbul'da Yeni Yıl Coşkusu

İstanbul\'da Yeni Yıl Coşkusu

İstanbul'da binlerce kişi, Taksim ve Kadıköy gibi önemli yerlerde yeni yıl kutlamalarında bir araya geldi.

01.01.2025 01:48
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İstanbul'da binlerce kişi yeni yıla kentin önemli meydan ve caddelerinde düzenlenen kutlamalarla girdi.

Vatandaşlar ve turistler, kentin en işlek noktalarından Taksim, Beşiktaş, Ortaköy, Nişantaşı ve Kadıköy'deki meydanlar ve caddelerde akşam saatlerinden itibaren toplanmaya başladı.

Avrupa Yakası'nda, her yıl kutlamaların merkezi olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde toplanan kalabalık, yeni yıla sayılı dakikalar kala adeta insan seli oluşturdu.

Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle kalabalık, geri sayım ve alkışlar eşliğinde coşkuyla yeni yılı karşıladı.

Havai fişek gösterisi eşliğinde yeni yıla "merhaba" diyen vatandaşlar, dans ederek ve birbirlerine sarılarak 2025'in gelişini kutladı.

Ortaköy Sahili'nde gökyüzüne dilek balonları bırakıldı

Beşiktaş'taki kutlamaların merkezi olan Ortaköy Sahili'nde toplanan vatandaşlar, sokak sanatçılarının konseriyle eğlendi.

Yeni yılı Boğaz manzarası eşliğinde karşılayan çok sayıda kişi, havai fişek gösterisi eşliğinde yeni yıla girdi.

Gösteri sırasında vatandaşlar ve turistler o anları cep telefonu ile kaydederek ölümsüzleştirdi.

Bazı vatandaşlar yeni yılı sevinç çığlıkları atarak ve dans ederek karşılarken, bazıları da yeni yılın ilk dakikalarında gökyüzüne dilek balonları bıraktı.

Nişantaşı'nda ise yılbaşı kutlamalarının adresi Abdi İpekçi Meydanı oldu. Meydanda bir araya gelen vatandaşlar, müzik eşliğinde eğlenerek yeni yılı karşılamanın coşkusunu yaşadı.

Şişli Belediyesinin düzenlediği organizasyonda, cadde boyunca kurulan ışıklı taklar ve aydınlatmalar bölgeyi aydınlatırken, meydandaki LED ışıklarla süslenmiş geyik figürleri, fayton ve "2025" yazılı ışık dekoru vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Vatandaşlar, ışıklandırılan ağaçların altında ve dekorların önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakırköy'de Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar da meşaleler yakıp geri sayım eşliğinde yeni yıla "merhaba" dedi. Belediye tarafından süslenen meydanda yeni yılı karşılayan vatandaşlar, coşkuyla eğlendi.

Yeni yıl Kadıköy'de coşkuyla karşılandı

Anadolu Yakası'nda ise Kadıköy'deki Çarşı ve İskele meydanları başta olmak merkezi yerlerde bir araya gelen vatandaşlar, 2025'in gelişini coşkuyla karşıladı.

Saatler gece yarısını gösterdiğinde yüzlerce kişi cep telefonlarının ışıklarını yakarak geri sayım eşliğinde yeni yıla girdi.

Havai fişeklerin atıldığı kutlamalarda bazı vatandaşlar yeni yılı sevinç çığlıkları atarak, bazıları da müzik eşliğinde dans ederek karşıladı.

Bağdat Caddesi'nde toplananlar da yeni yıla saniyeler kala hep bir ağızdan geri sayım yaptı.

Havai fişek gösterileri İstanbul'u aydınlattı

Yeni yıla girilmesiyle birlikte yapılan havai fişek gösterileri, mega kentin birçok noktasından görüldü.

Kent genelindeki meydanlarda toplananlar, yeni yıl temalı süsleri ve aksesuarlarıyla meydanlarda renkli görüntüler oluşturdu.

Öte yandan kent genelindeki kutlama alanlarında polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: AA

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