İstanbul'da YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı - Son Dakika
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İstanbul'da YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı

İstanbul\'da YKS\'nin ikinci oturumu AYT başladı

İstanbul'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), saat 10.15 itibarıyla başladı. Adaylar, sınava girecekleri okullara erken saatlerde yakınlarıyla birlikte geldi. Sınav öncesinde bazı adaylar, yakınlarından moral alarak okula giriş yaptı. Sınav salonuna alınmasına izin verilmeyen eşyaları ailelerine veya emanet noktalarına bırakan adaylar, içeriye alındı. Sınava girişler saat 10.00'da sona erdi ve kapılar kapatıldı. Veliler ise heyecanlı bir şekilde çocuklarının sınav sonuçlarını beklemeye başladı.

09.06.2024 11:01
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İstanbul'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT), saat 10.15 itibarıyla başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından, bugün ikinci oturum AYT için adaylar erken saatlerde yakınlarıyla birlikte sınava girecekleri okullara geldi.

Bazı adaylar, okula girmeden önce yakınlarına sarılarak, onlardan moral aldı.

Adaylar, kapıdaki görevliler tarafından kimlik ve sınav giriş kağıtları kontrol edildikten sonra içeri girdi.

Adaylar, sınav salonuna alınmasına izin verilmeyen elektronik eşya, kalem, kağıt ve ambalajlı su gibi eşyaları ailelerine veya emanet noktalarına bıraktı.

Veliler için heyecanlı bekleyiş başladı

Saat 10.15'te başlayan sınava girişler 10.00'dan itibaren sona erdi.

Okul görevlileri, kapının kapanmasına sayılı dakikalar kala girişlerin duracağına ilişkin çeşitli uyarılar yaptı.

Bazı öğrenciler sınava geç kalmamak için okullara koşarak gelirken, bazıları ise kapıların kapanmasına saniyeler kala sınava yetişti. Kapılar kapandıktan sonra okula gelen öğrenciler ise içeri alınmadı.

Çocuklarını sınava uğurlayan veliler için dışarıda heyecanlı bekleyiş başladı. Bazı veliler, çocukları için dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.

Kaynak: AA

İstanbul, AYT, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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