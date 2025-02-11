İstanbul'da Yoğun Kar Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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İstanbul'da Yoğun Kar Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiledi

İstanbul\'da Yoğun Kar Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiledi

Başakşehir ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar kayganlaştı, araçlar ilerlemekte zorluk çekti ve bazı sürücüler kaza yaptı.

11.02.2025 11:19  Güncelleme: 15:43
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BAŞAKŞEHİR'de Fatih Terim Stadyumu çevresinde etkili olan kar yağışı sonrası araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışı sonrası karla kaplı yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Avcılar Firuzköy'de ise, araçlar yollarda mnahsur kaldı. Kar lastiği olmayan araçlar kayganlaşan yolda kaza yaptı.

Arnavutköy'de ise işçi konteynrerlerinin olduğu alanda bir kişi oluşan kar örtüsünü görüntüleyerek sevincini arkadaşlarıyla paylaştı. İstanbul Havalimanı'nda da yoğun kar yağışı etkili oldu. Beylikdüzü Dereağzı mevkiinde ise yoğun kar yağışı nedeniyle yollar karla kaplandı.

KALDIRIMA ÇIKTI; BİNAYA ÇARPARAK DURABİLDİ

Avcılar Firuzköy'de ise yoğun kar yağışı nedeniyle yollar karla kaplandı. Karla kaplı yolda yokuş çıkamayan araçlar mahsur kaldı. Bazı vatandaşlar araç sürücülerine yardım etmeye çalıştı. Karlı kaplı yolda ilerleyen bir sürüsü ise direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. Hasan Önal Caddesi'nde rampadan inen otomobilin sürücüsü kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinmi kaybetti. Araç yol kenarındaki binaya çarparak durabildi. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Yoğun Kar Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

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