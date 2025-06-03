İstanbul'da Yolsuzluk Soruşturması: 30 Kişi Tutuklama Talep Edildi - Son Dakika
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İstanbul'da Yolsuzluk Soruşturması: 30 Kişi Tutuklama Talep Edildi

03.06.2025 21:13
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Eski CHP milletvekili ve 5 belediye başkanının aralarında bulunduğu 30 şüpheli tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul merkezli 4 ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan eski CHP milletvekili ile 5 ilçe belediye başkanının da aralarında bulunduğu 30 şüphelinin tutuklanması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması, Büyükçekmece Belediyesi ile Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüyle ilgili başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne getirilen 36 zanlının savcılık işlemleri tamamlandı.

Savcılık, 30 şüpheliyi tutuklama, 6 şüpheliyi ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Tutuklanması talep edilen şüpheliler şunlar:

"Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik, görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın asistanı Gürkan Polat, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve eşi Celal Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, halihazırda Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı olan, dönemin Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Mehmet Mandacı ile mevcut Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir, Can Zafer Yaman, Ebubekir Akın, Gürkan Dölekli, Özer Ayık, Sırrı Küçük, Yusuf Yadoğlu, Baki Aydöner, Burak Korzay, Erhan Daka, Fikret Demir, Songül Demir, Şazime Sena Çelik, İsmet Abacı, İsmail Yalçın, Hakan Ateş ve Görkem Kızılkaynak."

Haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması istenen şüpheliler ise şunlar:

" Bektaş Yıldız, Caner Vural, Fahri Aksoy, Fatih Yadoğlu, Ozan İş ve Halil Satı.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 4 ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamında 31 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden daha sonra 5 zanlı daha yakalanmış, 3'ünün cezaevinde, 3'ünün ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Öte yandan, soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 1'inin sağlık sorunları nedeniyle emniyetten serbest bırakıldığı, 1 kişinin de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı öğrenilmişti.

Ekiplerin firari durumdaki zanlıları yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Yolsuzluk Soruşturması: 30 Kişi Tutuklama Talep Edildi - Son Dakika

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