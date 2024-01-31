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İstanbul'da Yüksek Kar Vaadiyle Dolandırıcılık Yapan 10 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İstanbul'da Yüksek Kar Vaadiyle Dolandırıcılık Yapan 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul\'da Yüksek Kar Vaadiyle Dolandırıcılık Yapan 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yüksek kar vaadiyle para toplayıp dolandırıcılık yaptığı öne sürülen emekli bir bankacı ile yakınlarının aralarında bulunduğu 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Mağdurların toplam 11 milyon lirayı geri alamadığı belirlendi. Operasyonlarda 3 gayrimenkul, 6 araç, 1 motosiklet ile banka ve kripto varlıklarına el konuldu.

31.01.2024 13:15  Güncelleme: 13:16
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İstanbul'da, yüksek kar vaadiyle bazı kişilerden para toplayıp dolandırıcılık yaptığı öne sürülen, emekli bir bankacı ile yakınlarının aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bazı mağdurların borsada yüksek kar vaadinde bulunan kişilere verdikleri paraları alamadıkları ihbarları üzerine çalışma başlattı.

İfadeleri alınan 7 kişi, borsada ayda yüzde 20 kar vadeden emekli bankacı Müjgan D'ye (63) verdikleri paraları bir süre sonra alamayıp mağdur edildiklerini söyledi.

İncelemede, mağdurların toplam 11 milyon lirayı geri alamadığı tespit edildi.

İstanbul ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda, Müjgan D, kızı Serpil D, oğlu Emre D. ile eşi Cevdet D'nin de aralarında bulunduğu 10 zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından emekli bankacı Müjgan D'nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi, 3 zanlı ise serbest bırakıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözaltına alınan bir şüphelinin ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katılacağı öğrenildi.

Suç Gelirleriyle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma kapsamında zanlıların toplam 32 milyon lira değerinde 3 gayrimenkul, 6 araç, 1 motosiklet ile banka ve kripto varlıklarına el konuldu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İstanbul'da Yüksek Kar Vaadiyle Dolandırıcılık Yapan 10 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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